На фоне роста заболеваемости учащихся профессор предлагает задуматься о введении дистанционного обучения

В Литве коронавирус распространяется с постоянно растущей скоростью, из-за чего фиксируется все больше случаев заболевания у школьников. Оценивая эти обстоятельства, профессор Миндаугас Станкунас отмечает, что стоит подумать о введении дистанционного обучения.

Недавно у школьников были двухнедельные зимние каникулы, во время которых вспышки в учебных заведениях пошли на спад, но через некоторое время кривая резко взлетела.

Ученые сходятся во мнении, что волна «омикрона» в Литве еще не достигла своего пика, но некоторые показатели заболеваемости настораживают.

Профессор Литовского университета наук о здоровье М. Станкунас подчеркивает заметно растущую заболеваемость среди учащихся.

«У нас снова растет кривая среди детей школьного возраста. На 9 января средний показатель за 7 дней в возрастной группе 10–19 лет составлял 252 случая, а по вчерашним данным это уже 1486 случаев, и в этой возрастной группе регистрируется больше всего заражений», — сказал М. Станкунас.

Велика вероятность, что дети, зараженные коронавирусом, будут распространять его дома, от чего заболеют их родители или другие родственники.

«Дети на первом месте, их родители на втором. На втором месте по заболеваемости находятся жители в возрасте от 30 до 39 лет. В данном случае показатель (за 7 дней – ред.) равен 1210», — сказал М. Станкунас.



На удаленке мотивация отличников падает



Школьники / E. Blaževič/LRT nuotr.

Собеседник заявил, что для улучшения ситуации помогло двухнедельное введение дистанционного обучения, что могло бы помочь остановить рост кривой заболеваемости.

Ученый акцентирует, что контактное обучение является приоритетом, но ситуация с заболеваемостью свидетельствует о том, что две недели дистанционного обучения могут оказать добрую услугу.

Между тем в Министерстве образования, науки и спорта заверили, что решение о всеобщем дистанционном обучении в настоящее время не рассматривается. Об этом сказал представитель министра образования, науки и спорта Дайнорас Лукас.

«Это можно было бы рассмотреть, если правительство увидит, что учреждения здравоохранения испытывают серьезные трудности, а заполняемость коек в отделениях реанимации и интенсивной терапии приближается к опасному пределу. В настоящее время заняты 93 койки, критический предел составляет 240», — пояснил Д. Лукас.

По данным министерства, в настоящее время карантин объявлен в 640 школьных классов, что составляет около 4 процентов всех классов.

Результаты нового исследования, проведенного специалистами Каунасского технологического университета, свидетельствуют, что дистанционное обучение оказало наибольшее влияние на самых успешных учащихся: четверть из них потеряли мотивацию к учебе.

Мотивация учащихся с низкой успеваемостью осталась такой же, как и до пандемии. По словам педагогов, дети более мотивированы, когда возвращаются в школу. Как отмечают учителя, дети возвращаются в школу не только с желанием учиться, но и с большими пробелами в знаниях.