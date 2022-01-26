Литва: нацменьшинства при желании изменить написание фамилии должны будут указывать национальность

Чтобы изменить в документах написание имени и фамилии, нацменьшинства Литвы должны будут декларировать национальность. Об этом заявила министр юстиции Эвелина Добровольска.

В Литве сопроводительные правовые акты, регулирующие смену фамилий, готовятся после того, как президент Гитанас Науседа подписал принятый на этой неделе Сеймом закон, разрешающий использование букв w, x и q в личных документах. Он вступит в силу с 1 мая.



Как отметила министр, для того, чтобы представители нацменьшинств Литвы могли писать свои фамилии с использованием этих букв, они должны декларировать свою национальность.

«Законом установлено, что требуется запись о национальности в Реестровом центре, что вы литовский поляк или (являетесь представителем - ред.) другой национальности. Именно благодаря учету записи о национальности идет согласование законопроектов (...), я уверена, что к 1 мая у нас будут все необходимые решения», — заявила обровольская на пресс-конференции в среду.

По ее словам, для смены фамилии и имени, как и прежде, необходимо будет обращаться в городские ЗАГСы.

По словам министра, сопутствующие правовые акты будут предусматривать, в том числе, что выбор национальности может осуществляться только на основании записей о гражданстве родителей или бабушек и дедушек, ее нельзя выбирать свободно.

Председатель Государственной комиссии по литовскому языку Аудрис Антанайтис заверил, что пока нет четко определенных оснований для приобретения и декларирования национальности, поэтому этот вопрос будет решаться в первую очередь.

Накануне Сейм Литвы принял закон, разрешающий оригинальное написание имен и фамилий в документах на основе латинского алфавита.

Дебаты о легализации оригинального написания личных имен в документах ведутся в Литве уже несколько десятилетий, и законопроекты несколько раз вносились в парламент, но для их принятия не хватало голосов.