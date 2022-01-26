Новости

2022.01.26 13:47

Литва: нацменьшинства при желании изменить написание фамилии должны будут указывать национальность

BNS, LRT.lt2022.01.26 13:47
Паспорт ЛР
Паспорт ЛР / BNS nuotr.

Чтобы изменить в документах написание имени и фамилии, нацменьшинства Литвы должны будут декларировать национальность. Об этом заявила министр юстиции Эвелина Добровольска.

В Литве сопроводительные правовые акты, регулирующие смену фамилий, готовятся после того, как президент Гитанас Науседа подписал принятый на этой неделе Сеймом закон, разрешающий использование букв w, x и q в личных документах. Он вступит в силу с 1 мая.

Как отметила министр, для того, чтобы представители нацменьшинств Литвы могли писать свои фамилии с использованием этих букв, они должны декларировать свою национальность.

«Законом установлено, что требуется запись о национальности в Реестровом центре, что вы литовский поляк или (являетесь представителем - ред.) другой национальности. Именно благодаря учету записи о национальности идет согласование законопроектов (...), я уверена, что к 1 мая у нас будут все необходимые решения», — заявила обровольская на пресс-конференции в среду.

По ее словам, для смены фамилии и имени, как и прежде, необходимо будет обращаться в городские ЗАГСы.

По словам министра, сопутствующие правовые акты будут предусматривать, в том числе, что выбор национальности может осуществляться только на основании записей о гражданстве родителей или бабушек и дедушек, ее нельзя выбирать свободно.

Председатель Государственной комиссии по литовскому языку Аудрис Антанайтис заверил, что пока нет четко определенных оснований для приобретения и декларирования национальности, поэтому этот вопрос будет решаться в первую очередь.

Накануне Сейм Литвы принял закон, разрешающий оригинальное написание имен и фамилий в документах на основе латинского алфавита.

Дебаты о легализации оригинального написания личных имен в документах ведутся в Литве уже несколько десятилетий, и законопроекты несколько раз вносились в парламент, но для их принятия не хватало голосов.

# Литва
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt
Российские военные
1 ч. назад

Евгений Тейзе. Политика Германии по умиротворению России ничего не даст

Тайвань
1 ч. назад

Глава МИД: никаких изменений в названии представительства Тайваня не планируется

Алексей Навальный
1 ч. назад

Навальный о фильме "Навальный": "Давай это будет триллер"

В. Путин и Д. Байден
3 ч. назад

Байден готов рассмотреть вопрос о санкциях лично против Путина

Вильнюс
3 ч. назад

Новый максимум: в Литве - 9490 новых случаев коронавируса

Матрешки в Санкт-Петербурге. Ассоциативное фото
4 ч. назад

Матрешка в объятиях дракона: как российская пропаганда в литовско-китайском конфликте встала на защиту Пекина

Куршский залив
4 ч. назад

Здесь прусский дух: на Куршской косе восстановят старинный ресторан

Кпемль
4 ч. назад

Киев исключает любые уступки в деэскалации конфликта вокруг Украины

Штамм омикрон
5 ч. назад

BioNTech и Pfizer приступают к испытаниям вакцины от "омикрона"

Г. Науседа
17 ч. назад

Президент Литвы подписал закон об использовании латинских букв в личных документах

Константин и Дарья Александровичи
21
2022.01.25 15:14

Русскоязычная семья в Литве бросила вызов цивилизации: отошли от бизнеса, посадили сад, открыли эко-кафе

21
Флаги НАТО и Литвы
2022.01.25 16:14

Опрос: в Литве растет доверие к армии и НАТО

Матрешки в Санкт-Петербурге. Ассоциативное фото
2022.01.26 09:39

Матрешка в объятиях дракона: как российская пропаганда в литовско-китайском конфликте встала на защиту Пекина

Вильнюс
2022.01.26 10:32

Новый максимум: в Литве - 9490 новых случаев коронавируса

"Беларуськалий"
2022.01.25 16:09

"Беларуськалий" потребует возместить убытки из-за расторжения договора с LTG

Г. Науседа
2022.01.25 20:16

Президент Литвы подписал закон об использовании латинских букв в личных документах

Куршский залив
2022.01.26 09:17

Здесь прусский дух: на Куршской косе восстановят старинный ресторан

Гинтаре Скайсте
2022.01.25 17:15

Министр финансов Литвы пояснила, почему в Литве не снижают НДС на продукты питания

Ассоциативное фото
2022.01.25 18:26

В Центральной Азии произошло массовое отключение электричества

Штамм омикрон
2022.01.26 08:19

BioNTech и Pfizer приступают к испытаниям вакцины от "омикрона"