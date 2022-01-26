Новости

2022.01.26 10:37

Байден готов рассмотреть вопрос о санкциях лично против Путина

Радио «Cвобода»2022.01.26 10:37
В. Путин и Д. Байден
В. Путин и Д. Байден / AP nuotr.

Президент США Джо Байден заявил во вторник, 25 января, что рассмотрит вопрос о наложении санкций лично на президента России Владимира Путина, если Россия вторгнется в Украину.

Байден также допустил вероятность, что придётся ускорить сроки передислокации 8,5 тысяч американских солдат на территорию союзных государств на востоке Европы.

США, как и другие союзники по НАТО, неоднократно заявляли, что размещение войск на востоке Европы не предусматривает их участия в боевых действиях на территории Украины.


Войска в пограничных с Украиной странах НАТО, как заявляют в Вашингтоне, должны продемонстрировать твёрдую солидарность союзников с Украиной, противостоящей российской агрессии.

Радио "Свобода"

# В мире# Россия
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt
Вильнюс
1 ч. назад

Новый максимум: в Литве - 9490 новых случаев коронавируса

Матрешки в Санкт-Петербурге. Ассоциативное фото
2 ч. назад

Матрешка в объятиях дракона: как российская пропаганда в литовско-китайском конфликте встала на защиту Пекина

Куршский залив
2 ч. назад

Здесь прусский дух: на Куршской косе восстановят старинный ресторан

Кпемль
2 ч. назад

Киев исключает любые уступки в деэскалации конфликта вокруг Украины

Штамм омикрон
3 ч. назад

BioNTech и Pfizer приступают к испытаниям вакцины от "омикрона"

Г. Науседа
15 ч. назад

Президент Литвы подписал закон об использовании латинских букв в личных документах

Ассоциативное фото
17 ч. назад

В Центральной Азии произошло массовое отключение электричества

Гинтаре Скайсте
18 ч. назад

Министр финансов Литвы пояснила, почему в Литве не снижают НДС на продукты питания

Флаги НАТО и Литвы
19 ч. назад

Опрос: в Литве растет доверие к армии и НАТО

"Беларуськалий"
19 ч. назад

"Беларуськалий" потребует возместить убытки из-за расторжения договора с LTG

Константин и Дарья Александровичи
21
2022.01.25 15:14

Русскоязычная семья в Литве бросила вызов цивилизации: отошли от бизнеса, посадили сад, открыли эко-кафе

21
"Беларуськалий"
2022.01.25 16:09

"Беларуськалий" потребует возместить убытки из-за расторжения договора с LTG

Флаги НАТО и Литвы
2022.01.25 16:14

Опрос: в Литве растет доверие к армии и НАТО

Мигранты в Литве
2022.01.25 13:05

Отчет: условия жизни мигрантов в Кибартай бесчеловечны

Г. Науседа
2022.01.25 20:16

Президент Литвы подписал закон об использовании латинских букв в личных документах

Матрешки в Санкт-Петербурге. Ассоциативное фото
2022.01.26 09:39

Матрешка в объятиях дракона: как российская пропаганда в литовско-китайском конфликте встала на защиту Пекина

Вильнюс
2022.01.26 10:32

Новый максимум: в Литве - 9490 новых случаев коронавируса

Гинтаре Скайсте
2022.01.25 17:15

Министр финансов Литвы пояснила, почему в Литве не снижают НДС на продукты питания

Куршский залив
2022.01.26 09:17

Здесь прусский дух: на Куршской косе восстановят старинный ресторан

Алексей Навальный
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2022.01.25 13:14
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Российские власти внесли Алексея Навального в реестр террористов и экстремистов