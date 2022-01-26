Новый максимум: в Литве - 9490 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Литве было выявлено 9490 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 12 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.

Это новый суточный максимум, зафиксированный в Литве за все время пандемии. В последний раз рекордное количество заболевших было зафиксировано неделю назад, когда было выявлено 7,2 тысячи случаев коронавируса.

Уровень заболеваемости в Литве за 14 дней составил 6459 случаев на 100 тысяч жителей. 9 скончавшихся не были привиты или прошли неполный курс вакцинации.

За последние сутки 510 человек в стране были привиты первой дозой вакцины от COVID-19. В целом за сутки были привиты 6,4 тыс. человек. С начала вакцинации первой дозой вакцины в Литве привито около 69,4% населения.

В общей сложности в Литве от COVID-19 скончались 7,7 тыс. человек, из них 726 были полностью привиты.

В больницах на лечении находятся 1139 пациентов с COVID-19, из них 93 – в реанимации.

За минувшие сутки было сделано 26,8 тыс. ПЦР-тестов и 3,7 тыс. тестов на антиген COVID-19.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Литве коронавирусом переболели 628 тыс. человек.