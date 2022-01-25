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2022.01.25 16:09

"Беларуськалий" потребует возместить убытки из-за расторжения договора с LTG

BNS, LRT.lt2022.01.25 16:09
"Беларуськалий"
"Беларуськалий" / N. Jankausko/LRT nuotr.

В связи с тем, что группа Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai (LTG)) с 1 февраля расторгает договор с одним из крупнейших в мире производителей и экспортеров калийных удобрений "Беларуськалий", белорусская компания заявила о намерении потребовать возмещения всех возможных понесенных от этого убытков.

Компания Lietuvos gelezinkeliai подтвердила BNS, что получила письмо "Беларуськалия" с требованием выполнять договорные обязательства.

"Белорусская компания указывает, что в том случае, если LTG нарушит договор, она оставляет за собой право требовать полного возмещения понесенных убытков, включая и прямые убытки, и возможные компенсации прямым и косвенным партнерам во всех странах мира. О том, на какие суммы будут иски и где они будут предъявлены, в письме не упоминается", - указала LTG в комментарии для BNS.

"Беларуськалий" в последнее время не реагирует на запросы BNS и не отвечает на вопросы.

Группа LTG на минувшей неделе сообщила, что 17 января официально информировала "Беларуськалий" о постановлении правительства, согласно которому с 1 февраля будет расторгнут договор обеих компаний.

Правительство надеется, что его решение поможет избежать значительных убытков в том случае, если "Беларуськалий" предъявит иски в судах.

Бывший глава LTG Мантас Бартушка заявил, что расторжение договора с "Беларуськалием" грозит предприятию исками на сотни миллионов евро и даже банкротством.

В соответствии с подписанным в 2018 году и действующим до конца 2023 года договором, LTG перевозит в год около 11 млн тонн калийных удобрений. По договору его можно расторгнуть, уведомив об этом за 12 месяцев.

8 декабря прошлого года вступили в силу санкции США против "Беларуськалия", однако удобрения по-прежнему транспортируются через Литву. 1 апреля вступят в силу введенные в начале декабря прошлого года санкции США и для "Белорусской калийной компании".

# Литва# Беларусь
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