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2022.01.25 13:14

Российские власти внесли Алексея Навального в реестр террористов и экстремистов

BBC News
BBC News Русская служба2022.01.25 13:14
Алексей Навальный
Алексей Навальный / Vida Press nuotr.

Российские власти внесли оппозиционера Алексея Навального в реестр террористов и экстремистов.

Одновременно с ним в список попали его соратники Любовь Соболь, Георгий Албуров, Руслан Шаввединов и Вячеслав Гимади.

Имена оппозиционеров появились во вторник в соответствующей базе Росфинмониторинга. Теперь банки должны заморозить их средства и приостановить обслуживание.

Две недели назад в список были включены соратники оппозиционера Леонид Волков и Иван Жданов.
Все они, кроме самого Навального, находятся за рубежом, а в России объявлены в розыск. Навальный после возвращения с лечения в Германии в январе 2021 года был заключен под стражу и отправлен отбывать реальный срок по делу "Ив Роше" в колонию.

В июне прошлого года суд признал экстремистскими и запретил структуры Навального, после чего многие его сторонники были вынуждены уехать за границу из-за рисков уголовного преследования.

Что значит попадание в реестр

В перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга около 12 тысяч человек. Для них государство ограничивает возможность финансовых операций из-за возможной или доказанной причастности к экстремистской или террористической деятельности.

В реестр включают людей не только приговоренных по экстремистским и террористическим статьям УК РФ, но и подследственных - или оштрафованных по административной статье за оказание финансовой поддержки терроризму, а также тех, кто включен в признанные Россией международные перечни террористических организаций.

У попавших в перечень почти полностью блокируются все банковские счета. Они даже не могут получать зарплату и расходовать более 10 тысяч рублей в месяц на члена семьи, получать пенсии, стипендии, социальные выплаты, платить налоги, штрафы, гасить кредиты и исполнять другие финансовые обязательства.

Если же 10 тысяч рублей на жизнь не хватает, они в целях обеспечения "жизнедеятельности" должны письменно просить Росфинмониторинг разморозить часть средств или иного имущества на мотивированные цели.

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# В мире# Россия
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