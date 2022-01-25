Отчет: условия жизни мигрантов в Кибартай бесчеловечны

Служба омбудсмена Сейма Литвы представила отчет, в котором говорится, что условия размещения мигрантов в центре регистрации иностранцев в Кибартай (ЦРИ) равносильны бесчеловечному или унижающему человеческое достоинство обращению.

В ответ на это глава Службы охраны госграницы Литвы (СООГЛ) Рустамас Любаевас заявил, что ведомства работают над улучшением жилищных условий мигрантов.

«Отчет, который был опубликован, может создать у общественности впечатление, что СОГГЛ, МВД и Литовскому государству в целом наплевать на жилищные условия и благосостояние иностранцев, но это не так», – сказал Любаевас журналистам во вторник.

«С момента создания ЦРИ в сентябре многое было сделано для улучшения условий проживания иностранцев. (...) Мы почти приблизились к этим требованиям, а требование по площади на человека будет выполнено в ближайшем будущем», — добавил он.

По словам Любаеваса, планка требований службы омбудсмена Сейма "очень высока", однако он согласился, что это естественно. По его словам, служба готова к диалогу с контроллерами Сейма.

Центр регистрации иностранцев в Кибартай / Ž. Gedvila/BNS

В документе, опубликованном на этой неделе омбудсменом Сейма Эрикой Леонайте, говорится, что ЦРИ в Кибартай переполнен, там отсутствует возможность уединения, а передвижение иностранцев строго ограничено.

Также констатируется, что право мигрантов на получение информации о своих правах и обязанностях, принятых в отношении них решениях, доступ к юридической помощи не гарантируется должным образом, а иностранцы часто находятся в неведении.

Омбудсмен Сейма рекомендует решать проблемы перенаселенности, обеспечивать возможность умываться теплой водой, создавать условия для иностранцев для самостоятельного приготовления пищи, предлагать более широкий выбор занятости, оборудовать зоны отдыха, молитвенные комнаты и т.д.

По данным омбудсмена Сейма, в настоящее время в центре в Кибартай проживает около 600 мигрантов, нелегально въехавших в Литву через границу с Беларусью в прошлом году, хотя в этих помещениях могут проживать до 450 человек.

Проверка проходила 14-16 декабря, 22-23 января и 12 января. В Литве также работают центры регистрации иностранцев в Медининкай и Пабраде.