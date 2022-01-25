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2022.01.25 16:14

Опрос: в Литве растет доверие к армии и НАТО

BNS, LRT.lt2022.01.25 16:14
Флаги НАТО и Литвы
Флаги НАТО и Литвы / E. Genio/LRT nuotr.

Доверие населения Литвы к армии и профессии военного растет, а членство в НАТО становится более предпочтительным. Об этом говорят результаты опроса, проведенного по заказу Министерства обороны компанией Spinter tyrimai.

«Подавляющее большинство населения страны доверяет литовской армии и положительно относится к профессии военного, такой надежный мандат (доверия - ред.) общества очень важен. У нас совершенствуется система обороны, укрепляется армия — это замечают жители страны», — отметил министр обороны Арвидас Анушаускас.

Согласно опубликованным во вторник результатам опроса, проведенного в декабре, литовской армии доверяют 74% опрошенных. Положительная оценка профессии военного за год увеличилась на 7 пунктов до 79%. Кроме того, две трети респондентов выступают за то, чтобы близкий им человек проходил добровольную срочную военную службу.

Литовцы по-прежнему очень положительно оценивают членство страны в НАТО, так считают 89% респондентов (на 2 процентных пункта больше, чем в прошлом году).

Поддержку нахождению союзников на территории Литвы выражают 88% опрошенных, что 5 пунктов больше, чем в прошлом году.

Литовские военнослужащие на границе
Литовские военнослужащие на границе / M. Lysenko/Lietuvos kariuomenės nuotr.

78% участников опроса сходятся во мнении, что Боевая группа Батальона сил передового базирования НАТО в Литве помогает сдерживать враждебно настроенные государства. Столько же респондентов придерживаются мнения, что литовских солдат следует отправлять к союзникам по НАТО по запросу.

74% респондентов считают, что Литва должна защищать или оказывать военную поддержку странам НАТО во время военного конфликта. 62% респондентов склонны поддерживать военную поддержку Литвы Украине.

65% опрошенных говорят, что Россия намеренно оказывает влияние на литовское население, пытаясь повлиять на его настроения, и 68% респондентов согласны с тем, что Россия и Беларусь осуществляют гибридные атаки с целью дестабилизации страны ЕС и НАТО.

Опрос населения был проведен 16–29 декабря 2021 года по заказу Министерства обороны компанией по социологических и рыночных исследований Spinter tyrimai. В общей сложности было опрошено 1012 респондентов.

Флаги НАТО и Литвы
Литовские военнослужащие на границе
# Литва
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