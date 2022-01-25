Новости

2022.01.25 09:08

Президент Украины: причин для паники нет

Deutsche Welle2022.01.25 09:08
В. Зеленский
В. Зеленский / AP nuotr.

Владимир Зеленский призвал украинцев сохранять спокойствие. По его словам, ситуация на востоке страны находится под контролем, и власти делают все для ее деэскалации.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил после заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), что Киев работает над полной деэскалацией ситуации в Донбассе путем мирного урегулирования. Видеообращение главы государства опубликовано в его Telegram-канале вечером в понедельник, 24 января.

"Все под контролем. Причин для паники нет", - сказал Зеленский. По его словам, украинские власти готовы ко всему, но верят в лучшее и делают для этого "абсолютно все" вместе с "партнерами, дипломатами и военными". Президент призвал граждан "быть спокойными и не кричать, что все пропало".

В Киеве не видят возможности наступления

На брифинге по итогам заседания секретарь СНБО Алексей Данилов также призвал украинцев сохранять спокойствие, отметив, что он не видит возможности для полномасштабного наступления России на Украину. По словам Данилова, правительство в Киеве фиксирует передвижение российских войск на территории РФ, но это не является для него неожиданностью.

Как отметил министр обороны Украины Алексей Резников, на данный момент российские вооруженные силы не создали ни одной ударной группировки, что бы свидетельствовало о планировании вторжения в Украину. Хотя рискованные сценарии "возможны с точки зрения вероятности в будущем", сейчас такой угрозы не существует, сказал он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник.

Российско-украинский конфликт

В октябре 2021 года стали поступать массовые сообщения о стягивании российских войск к границе с Украиной. По данным Запада, близ украинской границы и в аннексированном Крыму в настоящее время находятся около 100 тысяч военнослужащих. Запад подозревает РФ в намерении вновь вторгнуться в Украину, однако Кремль отрицает наличие у него таких планов и со своей стороны требует от НАТО письменных гарантий непринятия Украины в свой состав. НАТО заявляет, что это требование для альянса неприемлемо. Переговоры между Россией и Западом пока не привели к прорыву в деле урегулирования кризиса.

DW

# В мире# украино-российский конфликт
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt
Нил Ушаков
1 ч. назад

Прокуратура предъявила обвинение бывшему мэру Риги Нилу Ушакову

„Rail Baltica“
1 ч. назад

Литва попросила у ЕС еще 687 млн евро на проект Rail Baltica

А. Меркель
1 ч. назад

Экс-советник Меркель: Единство Запада по Украине впечатлило Россию

Маски
16 ч. назад

В Латвии изменили правила ношения защитных масок

Урсула фон дер Ляйен
16 ч. назад

Еврокомиссия объявила о новом пакете финансовой помощи Украине

Виталий Кличко
17 ч. назад

Виталий Кличко обвинил Германию в "предательстве друзей"

Российские рубли
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
17 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Банк России приостановил покупку валюты из-за обвала рубля и рынков

Г. Науседа
18 ч. назад

Науседа: обеспокоенность вызывает концентрация сил РФ в Беларуси

Аурелия Жвирблене
19 ч. назад

Профессор высказала мнение, когда в Литве стоит снять коронавирусные ограничения

А. Лукашенко
20 ч. назад

Лукашенко обещает направить на границу с Украиной "целый контингент"

Аурелия Жвирблене
2022.01.24 14:41

Профессор высказала мнение, когда в Литве стоит снять коронавирусные ограничения

Китай
2022.01.24 09:56

Почему ЕС не спешит защищать Литву от давления Китая?

Украинский военный
2022.01.24 11:36

Литва поставит Украине зенитно-ракетные комплексы Stinger

Габриэлюс Ландсбергис
2022.01.24 13:20

Глава МИД Литвы: война вероятна, санкции для России должны быть неподъёмными

Российские рубли
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2022.01.24 16:00
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Банк России приостановил покупку валюты из-за обвала рубля и рынков

Флаг НАТО
2022.01.24 12:56

НАТО приводит войска в боеготовность

Вильнюс
2022.01.24 10:37

В Литве - 3637 новых случаев коронавируса

А. Лукашенко
2022.01.24 13:43

Лукашенко обещает направить на границу с Украиной "целый контингент"

Виталий Кличко
2022.01.24 16:20

Виталий Кличко обвинил Германию в "предательстве друзей"

Г. Науседа
2022.01.24 15:47

Науседа: обеспокоенность вызывает концентрация сил РФ в Беларуси