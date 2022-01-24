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2022.01.24 15:47

Науседа: обеспокоенность вызывает концентрация сил РФ в Беларуси

BNS, LRT.lt2022.01.24 15:47
Г. Науседа
Г. Науседа / R. Dačkaus/prezidentūros nuotr.

Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что обеспокоенность вызывает концентрация вооруженных сил России вблизи Украины как на территории самой России, так и в Беларуси. В понедельник глава государства обсудил ситуацию с премьером Испании Педро Санчесом.

Как сообщила администрация президента, Науседа обсудил с испанским премьером напряженную ситуацию с безопасностью в регионе и концентрацию российских сил у границы с Украиной, а также в Беларуси.

Президент во время беседы подчеркнул, что ситуация в регионе ухудшается, напряженность у границы с Украиной нарастает. Он также отметил, что в условиях нарастания геополитической напряженности особенно важно не принимать навязываемый Россией нарратив о бывших советских странах и зонах интересов.

"Мы благодарны Испании и всем союзникам за усиление восточного крыла НАТО. Совместные солидарные действиея в условиях угрозы - основополагающая ценность и принцип союзников", - сказал Науседа.

Президент Литвы и премьер Испании договорились, в частности, постоянно обмениваться информацией и оценками ситуации.

# Литва
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