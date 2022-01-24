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2022.01.24 10:37

В Литве - 3637 новых случаев коронавируса

BNS, LRT.lt2022.01.24 10:37
Вильнюс
Вильнюс / E. Blaževič/LRT nuotr.

За минувшие сутки в Литве было выявлено 3637 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 2 человека, сообщил в понедельник Департамент статистики.

Все скончавшиеся не были привиты или прошли неполный курс вакцинации.

Уровень заболеваемости в Литве за 14 дней составил 2437,3 случаев на 100 тысяч жителей.

За последние сутки 6 человек в стране были привиты первой дозой вакцины от COVID-19. В целом за сутки были привиты 152 человека. С начала вакцинации первой дозой вакцины в Литве привито около 69,4% населения.

В общей сложности в Литве от COVID-19 скончались 7,7 тыс. человек, из них 716 были полностью привиты.

В больницах на лечении находятся 1058 пациента с COVID-19, из них 94 – в реанимации.

За минувшие сутки было сделано 11 тыс. ПЦР-тестов и 700 тестов на антиген COVID-19.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Литве коронавирусом переболели 612,5 тыс. человек.

# Литва
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