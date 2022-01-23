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2022.01.23 17:55

В Литве трансгендеры смогут изменить свои имена и фамилии

Новая газета – Балтия2022.01.23 17:55
Министерство юстиции Литвы
Министерство юстиции Литвы / D. Umbraso/LRT nuotr.

Со 2 февраля трансгендеры в Литве смогут менять имя и фамилию без медицинского подтверждения изменения пола, сообщило министерство юстиции.

Для смены имени и фамилии будет достаточно справки о транссексуальности, выданной литовским медицинским учреждением, или соответствующий документ из любой страны Евросоюза.

«Мы должны прислушаться к требованиям международных учреждений, принять во внимание практику судов нашей страны и предпринять реальные действия для улучшения правового положения социально уязвимой общественной группы — трансгендерных лиц, поскольку потребности этой общественной группы не могут оставаться на обочине правового регулирования», — сказала министр юстиции Эвелина Добровольска.

Ранее трансгендеры для смены имени и фамилии должны были идти в суд.

«До сих пор, чтобы изменить документы и имя на законных основаниях, трансгендерам приходилось иметь дело с судами. Спасибо «Партии свободы» и Эвелине Добровольской за эту тяжелую работу и за изменения. Трансгендерам и так приходится иметь дело с огромным количеством проблем и трансфобией. По крайней мере, со 2 февраля у нас будет одной проблемой меньше! Мы это заслужили!», — написала в соцсети Facebook литовская транссексуал Зофья Палента.

В 2007 году проиграла дело в Европейском суде по правам человека, так как в стране нет закона, регламентирующего порядок смены пола.

Новая газета - Балтия

# Литва
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