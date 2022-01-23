Министр обороны рассказал, почему Литва поддерживает Украину

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в социальной сети Facebook назвал три причины, почему Литва поддерживает Украину.

Анушаускас указал, что Литва проводит последовательную политику и поддерживает стремление Украины двигаться в сторону Запада. «Где меньше клептократии и коррупции, а больше возможностей и демократии», — пояснил министр.

«Во-вторых, Литва поддерживает не только дипломатическо-политические средства, но и стремится укрепить способность Украины защищаться от агрессора. Исторический опыт показывает, что уступки агрессору ведут только к крупному военному конфликту», — продолжает глава минобороны Литвы. По его мнению, политика сдерживания и укрепление обороноспособности страны увеличивает цену возможной агрессии.

«В-третьих, всякое нормальное демократическое государство не хочет войны, потому что она только усугубляет проблемы, а не решает их. Поэтому для западных демократий нормально пытаться вести переговоры с Россией. Однако эти переговоры не могут привести к уступкам России за счет безопасности ее соседей», — написал Анушаускас.

21 января министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии в совместном заявлении сообщили, что получили разрешение от США на отправку оружия Украине.

Согласно заявлению, Эстония направит Украине противотанковые ракеты Javelin, а Латвия и Литва предоставят зенитные ракеты Stinger и сопутствующее оборудование для укрепления оборонительного военного потенциала Украины.

В последние месяцы выросла напряженность в отношениях стран Запада и Россией, граничащей со странами Балтии. С начала лета Россия перебросила в Крым и к границе с Украиной около 100 тысяч военнослужащих, пояснив, что проводит военный учения. Лидеры западных стран опасаются, что Россия готовится к войне.

Кремль отрицает планы военной операции и обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ России. Кроме того, российские власти требуют гарантий безопасности, в том числе отказа НАТО от расширения на восток и приема в свой состав Украины.

Новая газета - Балтия