Новости

2022.01.23 10:22

За сутки от литовской границы развернуто 8 мигрантов

LRT.lt, BNS2022.01.23 10:22
Литовско-белорусская граница
Литовско-белорусская граница / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Как информирует Служба охраны государственной границы, в субботу пограничники не пропустили на территорию Литвы 8 мигрантов, пытавшихся незаконно проникнуть со стороны Беларуси.

Мигрантов, пропущенных на территорию Литвы по гуманитарным причинам, в субботу не было.

Как сообщает Служба, в субботу перед обедом в Варенском районе были слышны три выстрела, произведенных на территории Беларуси.

Литовско-белорусская граница
Литовско-белорусская граница / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

С начала августа прошлого года, когда пограничники получили право не пропускать мигрантов, пытающихся пройти в не предназначенных для этого местах, сотрудники службы развернули почти 8,2 тысячи иностранцев.

Литовские пограничники и военнослужащие, приданные им в помощь, в минувшие сутки не применяли служебного оружия, не прибегали к специальным средствам или к мерам физического принуждения.

Западные страны обвиняют минский режим в организации потока мигрантов и называют это гибридной агрессией.

Литовско-белорусская граница
Литовско-белорусская граница
# Литва
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