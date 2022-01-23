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2022.01.23 07:40

В Литве меняются правила изоляции: после контакта с заболевшим на работе не нужно будет изолироваться

Новая газета – Балтия2022.01.23 07:40
Коронавирус в Литве
Коронавирус в Литве / D. Umbraso/LRT nuotr.

С 24 января Литва изменяет правила изоляции. Уходить на изоляцию нужно будет только в том случае, если человек проживает вместе с заболевшим.

Тем, кто контактировал с заболевшим на работе, больше не нужно будет изолироваться.

Для людей, у которых коронавирусом заболел член домохозяйства, срок изоляции составит 7 дней. Это правило касается как вакцинированных, так и непривитых. Период изоляции исчисляется с даты положительного результата ПЦР-теста или лабораторного экспресс-теста на антиген у заболевшего.

Людям, контактировавшим с заболевшими на работе, по-прежнему рекомендуется тестироваться и по возможности работать удаленно. Минздрав советует таким людям сделать три теста самоконтроля или на антигены: сразу после сообщения о контакте, через 48-72 часа, и через 48 часов после второго теста.

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# Литва
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