В Литве меняются правила изоляции: после контакта с заболевшим на работе не нужно будет изолироваться

С 24 января Литва изменяет правила изоляции. Уходить на изоляцию нужно будет только в том случае, если человек проживает вместе с заболевшим.

Тем, кто контактировал с заболевшим на работе, больше не нужно будет изолироваться.

Для людей, у которых коронавирусом заболел член домохозяйства, срок изоляции составит 7 дней. Это правило касается как вакцинированных, так и непривитых. Период изоляции исчисляется с даты положительного результата ПЦР-теста или лабораторного экспресс-теста на антиген у заболевшего.

Людям, контактировавшим с заболевшими на работе, по-прежнему рекомендуется тестироваться и по возможности работать удаленно. Минздрав советует таким людям сделать три теста самоконтроля или на антигены: сразу после сообщения о контакте, через 48-72 часа, и через 48 часов после второго теста.

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