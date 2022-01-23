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2022.01.23 07:25

Начато расследование гибели Гаспара Ульеля: он столкнулся с лыжником из Литвы

LRT.lt2022.01.23 07:25
Гаспар Ульель
Гаспар Ульель / AP nuotr.

Проясняется больше деталей о трагическом инциденте, в результате которого во вторник погиб известный французский актер Гаспар Ульель. Как сообщает ledauphine.com, во время несчастья актер был без шлема и столкнулся с лыжником из Литвы.

19 января 2022 года стало известно, что французский актер стал жертвой несчастного случая на горнолыжном курорте Ла-Розьер в Савойе, после чего был экстренно госпитализирован силами санитарной авиации в университетский больничный центр города Гренобль, где скончался в результате тяжелых травм после столкновения с другим лыжником.

По данным издания, во время отдыха в горах актер столкнулся с лыжником из Литвы. Это был мужчина в возрасте около 40 лет. Никаких дополнительных подробностей о нем не сообщается.

Гаспар Ульель
Гаспар Ульель / AP nuotr.

Хотя физически лыжник из Литвы не пострадал, после инцидента у него случился шок, и мужчине понадобилась психологическая помощь. Во время следствия, где выяснялись обстоятельства смерти актера, литовца также опрашивали в качестве свидетеля. В опросе принимал участие переводчик, опрос длился около часа.

Правда, как сообщает ledauphine.com, актер во время несчастья пренебрег техникой безопасности, катаясь на лыжах без шлема, но прокурор не взялся предположить, помог бы шлем предотвратить гибель. Также еще не установлено, была ли смерть вызвана ударом во время самого столкновения или тем фактом, что Гаспар Ульель сильно пострадал при падении. Вскрытие тела актера производиться не будет.

Гаспар Ульель
Гаспар Ульель / AP nuotr.

Считается, что скорость была невысокой, так как это не та трасса, где лыжники развивают большую скорость. Да и погодные условия не представляли опасности.

Трагическое происшествие расследуют четыре следователя, однако пока ни одному лицу не было предъявлено никаких обвинений. Члены семьи погибшего актера жалоб не подавали.

Гаспар Ульель
Гаспар Ульель
Гаспар Ульель
# Литва
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