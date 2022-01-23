Вымрут как динозавры. На планете могут исчезнуть около миллиона видов

Ситуация на планете сейчас похожа на ту, что предшествовала вымиранию динозавров. К такому выводу пришли ученые. Что это значит и к каким последствиям приведет вымирание видов?

Примерно 65 млн лет назад вымерли динозавры. Это было последнее крупное вымирание видов на Земле. Но ученые предупреждают, что на планете вновь может произойти катастрофа подобная той, что была миллионы лет назад, уже сейчас можно наблюдать раннюю фазу процесса исчезновения растений и животных. В отличие от предыдущих пяти, на этот раз причиной вымирания видов станет деятельность человека, которая приводит к изменению климата, разрушению среды обитания живых существ, загрязнению окружающей среды.

В результате массового вымирания видов в течение примерно трех миллионов лет исчезают три четверти из них. При нынешнем темпе жизни и развитии человечества такое же количество биологических видов исчезнут с лица земли уже в ближайшие столетия. Ученые предупреждают, что уже за несколько десятилетий около миллиона видов окажутся под угрозой исчезновения. Такие данные следуют из доклада ООН, опубликованного еще в 2019 году. Что изменилось за время пандемии и к каким последствиям может привести проблема уничтожения биоразнообразия такими темпами, как сейчас?

Угроза продовольственной безопасности

Первое, с чем столкнется человечество в этом случае - уменьшение количества и видов того, что люди употребляют в пищу, говорит Кори Бредшоу, профессор глобальной экологии в Университете Флиндерса в Южной Австралии. И причина, по его мнению, в недостаточном опылении растений.

Математические модели Бредшоу показывают, что около трети того, что люди используют в пищу, фактически зависит от пчел. Если они исчезнут, некому будет опылять растения. Кроме того, если исчезнут определенные виды животных и насекомых, увеличится число сорняков. В результате сельское хозяйство столкнется с серьезными трудностями и понесет существенные убытки.

Пчелы / Pixabay nuotr.

Еще один пример - исчезновение рыб или диких животных. Именно от них зависит, будет ли пища у миллионов людей на планете. Питание жителей побережья напрямую связано с уловом. Но рыбы в морях становится все меньше, и это угрожает одному из важных звеньев в продовольственной цепи. Похожая ситуация и с дикими животными. В бедных регионах, например в Африке, южнее Сахары, из-за засух и наводнений, которые приводят к массовой гибели животных, людям грозит дефицит продовольствия.

Меньше плодородных земель

Состояние почвы тоже может ухудшиться, если на планете исчезнут определенные виды микроорганизмов. Хотя пока нет достаточных сведений на этот счет, некоторые ученые полагают, что микроорганизмы исчезают быстрее, чем все другие биологические виды. Недостаток микроорганизмов может привести к усугублению ситуации с эрозией почвы. А это, в свою очередь приведет к тому, что возрастет опасность наводнений, сократится количество плодородных земель, что неблагоприятно скажется на общем количестве видов растений.

Колман О Криодэн из "Фонда дикой природы" (WWF) считает исчезновение микроогранизмов особенно опасным: "Органические субстанции - это своего рода клей, на котором держится вся жизнь на Земле".

Недостаток продовольствия из-за нехватки воды

Большая часть пресной воды происходит из регионов, где есть ее источники, например, ледники и естественные резервуары. Вода с Гималаев - один из примеров. Ее используют около 2 млрд человек на планете. Если эти регионы лишатся источников и запасов воды из-за нарушений вегетационного цикла или, например, из-за увеличения количества водорослей в водоемах, человечество может остаться без питьевой воды и воды, необходимой для ирригации.

Озеро / E. Blaževič/LRT nuotr.

Проблема воды на планете также тесно связана с лесами. Если их будут массово вырубать, то экстремально изменится выпадение осадков. Ведь из-за меньшего количества деревьев меньшее количество влаги будет уходить в почву. Огромные сельскохозяйственные площади может затронуть засуха, которую уже сейчас можно наблюдать в Амазонии.

По оценкам ООН, с 2015 года ежегодно вырубаются 10 млн га леса. Это соответствует территории Франции и Испании вместе взятых. Вырубка деревьев и проблемы с ирригацией могут усилить глобальное изменение климата. К тому же сухой лес и экстремальная жара могут стать причиной масштабных лесных пожаров.

Все это ведет к плохим урожаям, дефициту продовольствия и конфликтам из-за ресурсов и массовой миграции населения.

Можно ли предотвратить вымирание видов

По оценкам шведского эколога из Стокгольма Карла Фольке, сохранение биоразнообразия поможет преодолеть исчезновение отдельных элементов экосистемы: "Если вы живете в очень стабильных условиях и у вас все предусмотрено, вам не нужен запас, не нужно биоразнообразие. Но если вы живете в турбулентные времена с непредсказуемыми ситуациями, такой запас становится экстремально важным".

Ученые также предупреждают о том, что сокращение видов приведет в повышенному риску пандемий, поскольку дикие животные и люди вступают в более тесный контакт друг с другом из-за изменения территории обитания.

Один из примеров - вспышка эболы в 2014 году в Западной Африке. Причиной эпидемии, вероятно, стали дети, которые играли на дереве, где жили летучие мыши. Есть предположения, что и причиной пандемии коронавируса могли также стать летучие мыши.

Несмотря на мрачные прогнозы, Томас Брукс из Международного союза охраны природы и природных ресурсов (IUCN) оптимистичен. Он называет много примеров, когда людям удалось добиться успеха и кардинально изменить ситуацию. Например, увеличение популяции бобров в Европе. Организация составила список исчезающих видов животных и принимает все меры для их сохранения. Исследования показывают, что с 1993 года без этих усилий вымерло бы в 4 раза больше видов.

DW