В Литве останки участников сопротивления будут идентифицировать с помощью ДНК

Метод сопоставления ДНК позволил идентифицировать останки командира литовских партизан Адолфаса Раманаускаса-Ванагаса: его торжественно перезахоронили в 2018 году на Антакальнисском кладбище.

Теперь сотрудники центра исследования геноцида планируют использовать сопоставление ДНК для идентификации других жертв геноцида и борцов сопротивления: по самым скромным подсчетам, останки 20 тысяч литовских партизан до сих пор не опознаны.

В декабре в Литовском центре исследования геноцида и сопротивления начала работать группа по поиску и идентификации. Новое подразделение будет использовать метод сопоставления ДНК для идентификации останков людей, убитых во время оккупации.

По словам руководителя центра, историка Арунаса Бубниса, в Литве растет общественный интерес к партизанскому движению сопротивления. В стране остается множество неисследованных массовых захоронений участников послевоенного сопротивления, которые все еще ждут внимания историков. Теперь в Литве появилась специальная группа с государственным финансированием: она займется поиском убитых, но до сих пор неопознанных жертв преступлений репрессивных режимов.

По данным исследователей центра, в годы немецко-фашистской оккупации в Литве были убиты около 240 тысяч человек, около 200 тысяч из них — евреи. Большинство мест массового захоронения идентифицированы и отмечены памятными знаками.

Во время партизанского сопротивления в 1944-1952 годах, по данным властей СССР, погибли около 21,5 тысяч человек — это партизаны и их сторонники. Места захоронения подавляющего большинства из них неизвестны до сих пор.

«Это примерные цифры. Органы НКВД и КГБ намеренно прятали тела захваченных партизан. Есть свидетельства, что власти СССР не учитывали бойцов с литовской стороны, погибших в столкновениях созданных в подполье частей Литовской армии свободы. За пределами Литвы в лагерях и тюрьмах погибли еще до 25 тысяч политзаключенных», — поясняют в службе коммуникаций центра исследований геноцида.

Памятник партизанам Дайнавского округа / Pranešimo autorių nuotr.

Новое подразделение займется поиском родственников всех жертв геноцида и участников сопротивления, погибших на территории Литвы и не захороненных должным образом. Исследователи будут формировать банк ДНК: данные будут хранить как в виде реального биоматериала, так и в оцифрованном виде. Эти данные будут использовать при запланированных поисках и для идентификации случайно обнаруженных жертв событий 20 века.

Сбор ДНК-материала проходит двумя способами: по инициативе жителей Литвы, которые обратятся в Центр исследования геноцида, и по просьбе сотрудников нового подразделения при плановых исследованиях. Полученный биоматериал будут сравнивать с образцами останков, а официальные заключения предоставит Лаборатория серологии и ДНК Государственной службы судебно-медицинской экспертизы.

Сотрудники нового подразделения будут искать неизвестные массовые или малые захоронения: планируется создать их реестр по всей Литве. Эти данные будут использовать для планирования новых археологических исследований. «Основной целью станет вновь обнаруженных памятников в объекты, охраняемые государством», — говорит начальник отдела Римантас Заряцкас.

Исследования ДНК: история успеха

Людей, убитых во время советской и нацистской оккупации, разыскивали с момента создания Литовского центра исследования геноцида и сопротивления. Двадцатый век в истории Литвы был трагическим: геноцид евреев во время немецко-фашистской оккупации, геноцид литовского народа со стороны госучреждений СССР, литовское национальное вооруженное сопротивление в 1944-53 годах.

Во время нахождения Литвы в составе СССР обозначенные темы не изучались научными методами.

Партизаны / Asmeninio archyvo nuotr.

«Центр изучения геноцида, как и многие другие учреждения, больше внимания уделял выработке наиболее объективного подхода к этим явлениям, а другие вопросы считал второстепенными», — поясняет Римантас Заряцкас, начальник отдела поиска и идентификации.

При этом литовские общественные движения и еврейские организации хотели, чтобы места, связанные с трагическими страницами истории, были отмечены памятными знаками.

По словам экспертов центра, ранее научные сотрудники мало знали о возможности идентификации жертв геноцида и участников сопротивления путем сравнения ДНК их останков с ДНК родственников — так было не только в Литве, но и во всем мире. Относительно недавно в Литве появились учреждения, которые могут профессионально сравнивать ДНК, а историки решили адаптировать этот подход к своим нуждам.

Самая известная история успеха такого подхода — идентификация останков командира боровшихся с оккупировавшими Литву советскими войсками партизан Адольфаса Раманаускаса- Ванагаса. Поиски его останков велись с 2008 года. В 2016 году историки Центра изучения геноцида выяснили, приговоренных к смертной казни в 1956-1969 годах убивали в Лукишкской тюрьме (по обвинению в уголовных преступлениях) и во внутренней тюрьме КГБ (по обвинению в политических преступлениях).

Памятник партизану Адолфасу Раманаускасу-Ванагасу на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе / D. Umbraso/LRT nuotr.

Археологические исследования подтвердили захоронение жертв на кладбище Нашлайчю в вильнюсском районе Антакальнис. Там нашли останки не только Раманаускаса-Ванагаса, но и других партизан: Альбинаса Иванаускаса-Тополиса, Антанаса Крауялиса-Сяубунаса, Юозапаса Стрейкаса-Стумбраса, Витаутаса Мишкиниса-Весулиса и Пранцишкуса Прусайтиса-Лапе.

Подлинность останков подтверждалась анализом ДНК, а также судебно-антропологическим анализом, сопоставлением черепа и личных фотографий.

После этого успеха Центр исследования геноцида решил откликнуться на просьбу родственников лидера южнолитовских партизан Юозаса Виткуса-Казимирайтиса: они просили помочь найти его останки. В итоге на кладбище Лейпалингис в Друскининкском крае эксгумировали останки 34 партизан. Их идентификация продолжается до сих пор: пока историкам удалось установить личности 17 захороненных.

«Одна из основных трудностей состоит в том, что не все жертвы НКВД и КГБ были участниками сопротивления, и не все погибшие зафиксированы в архивах. Так, на кладбище Лейпалингис найдены останки женщины 18-23 лет и ребенка в возрасте до двух лет», — поясняет Римантас Заряцкас.

Пока в отделе — четыре полные ставки для работников. По словам сотрудников центра, развитие инициативы будет зависеть от государственного финансирования.

«Чтобы привлечь как можно больше исследователей-энтузиастов по теме партизанской войны, мы обещаем сотрудничать, отвечая на все предложения», — добавляет Заряцкас.

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