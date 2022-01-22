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2022.01.22 10:19

В минувшие сутки пограничникам не пришлось разворачивать мигрантов

BNS, LRT.lt2022.01.22 10:19
Литовско-белорусская граница
Литовско-белорусская граница / „EPSO-G“ nuotr.

Как информирует Служба охраны государственной границы, в пятницу пограничники не зафиксировали попыток пересечения линии литовской границы со стороны Беларуси. Между тем, в Латвии в пятницу 45 иностранцев пытались пройти через границу в не предназначенных для этого местах.

По данным Службы охраны государственной границы Литвы, в четверг, понедельник и воскресенье также не было попыток пересечения границы мигрантами со стороны Беларуси. В среду и во вторник от границы было развернуто по 9 таких лиц. В прошлую субботу пограничники не пропустили в страну 19 мигрантов.

Мигрантов, пропущенных на территорию Литвы по гуманитарным причинам, в пятницу не было.

В пятницу вечером пограничники, проходящие службу на территории Шальчининкского самоуправления, заметили, как на белорусской стороне в воздух были выпущены две сигнальные ракеты.

С начала августа прошлого года, когда пограничники получили право не пропускать мигрантов, пытающихся пройти в не предназначенных для этого местах, сотрудники службы развернули почти 8,2 тысячи иностранцев.

Литовские пограничники и военнослужащие, приданные им в помощь, в минувшие сутки не применяли служебного оружия, не прибегали к специальным средствам или к мерам физического принуждения.

Между тем, латвийские пограничники в пятницу остановили 45 нелегальных мигрантов, пытавшихся проникнуть со стороны Беларуси. Латвийско-белорусская граница примерно в четыре раза короче границы между Литвой и Беларусью.

# Литва
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