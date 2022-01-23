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2022.01.23 09:20

Оливер Заллет. Президентство Байдена - большие надежды не оправдываются

Оливер Заллет, DW2022.01.23 09:20
Джо Байден
Джо Байден / AP nuotr.

Президент США Байден не справляется с большинством поставленных задач. Следующие выборы могут стать последним звонком для американской демократии. В этом виновата сама Демпартия, считает Оливер Заллет.

Вступая в должность президента год назад, Джо Байден имел большие планы: восстановить экономику Соединенных Штатов после спада, вызванного пандемией. Инвестиционные программы приняты, но сейчас инфляция в стране достигла самого высокого показателя за последние десятилетия - семь процентов. В результате пандемии в США резко выросло число бедных. Другой престижный проект Байдена, программа поддержки рабочих и среднего класса Build Back Better ("Отстроим вновь и сделаем лучше"), которая была одним из его главных предвыборных обещаний, также потерпела неудачу. Причем не из-за противников, а из-за сенатора-демократа.

Объединить американцев, преодолеть исторические разногласия было еще одним ключевым обещанием нового президента. Однако и здесь результат выглядит отрезвляющим: до большей части избирателей республиканцев невозможно достучаться с помощью рациональных аргументов, они верят в абсурдные теории заговора и в победу Трампа на выборах 2020 года. У Байдена исторически низкий рейтинг в обоих политических лагерях. Единственное утешение: только Трамп был еще менее популярен.

Неразрешимые задачи

На границе с Мексикой продолжает обостряться проблема миграции. В этом вопросе президент Байден находится в плену собственной идеологии: строгий пограничный контроль или продолжение строительства пограничного забора означали бы, в конце концов, что Трамп был прав. Поэтому Байден просто игнорирует этот вопрос.

Конечно, проблемы, с которыми он столкнулся, были огромными. И поэтому вряд ли можно себе представить объединение всего за один год такой большой, неоднородной страны, находящейся в тяжелой экономической ситуации и имеющей массу конфликтов в обшестве. Особенно с учетом всех проблем, вызванных пандемией и политической поляризацией. Тем не менее о деятельности Джо Байдена на посту президента будут судить именно по этим критериям.

Байден терпит неудачу из-за собственной партии

В конце концов, все это будет вторично. В последние месяцы штаты, возглавляемые республиканцами, выхолащивают демократию, изменяя избирательное законодательство в свою пользу. Они хотят усложнить участие в выборах чернокожему населению, голосующему преимущественно за демократов, или наделить правом считать голоса исключительно своих людей и учреждения. Требование Трампа на выборах 2020 года к республиканскому министру внутренних дел штата Джорджия - найти где-нибудь еще 12 000 голосов - может стать реальностью на следующих выборах. И это можно будет сделать легально.

Джо Байден знает об этом. Но и здесь он терпит неудачу - не из-за республиканцев, а из-за несговорчивых сенаторов в его собственной партии. Они не готовы поддержать в Сенате поправку, которая позволила бы положить конец подобным действиям республиканцев. Пока Байден борется со своей партией, республиканцы планируют следующую попытку фальсификации выборов - после первой, которая провалилась в 2020 году.

Американская демократия под угрозой

Если все будет продолжаться в том же духе, Демпартия потерпит сокрушительное поражение на промежуточных выборах осенью нынешнего года. Тогда Дональд Трамп сможет снова вернуться в политику и даже стать спикером Палаты представителей, как уже предполагают некоторые на Капитолийском холме. Это стало бы началом конца Байдена.

Остановить Трампа будет крайне важно - не только для президентства Джо Байдена, но и для будущего американской демократии, а также для всего западного мира.

DW

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