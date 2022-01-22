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2022.01.22 08:15

Еврокомиссар заявила о деэскалации на границе между странами ЕС и Беларусью

DW2022.01.22 08:15
Ильва Юханссон
Ильва Юханссон / D. Umbraso/LRT nuotr.

Побывав на границе между Литвой и Беларусью, еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон констатировала, что ситуация с мигрантами разрядилась. Тем не менее она призывает не терять бдительности.

По оценке еврокомиссара по внутренним делам Ильвы Юханссон, в ситуации с потоком мигрантов на границе ЕС с Беларусью спало напряжение. "Сейчас мы имеем явную деэскалацию ситуации", - заявила она в пятницу, 21 января, на конференции Вильнюсе.

По мнению Юханссон, правитель Беларуси Александр Лукашенко, "похоже, потерял интерес к использованию мигрантов" в собственных целях. Тем не менее, подчеркнула еврокомиссар, важно и впредь сохранять бдительность.

Еврокомиссар: выдворение незаконно

В то же время комиссар ЕС по внутренним делам, посетившая границу между Литвой и Беларусью, подчеркнула, что выдворение мигрантов с территории ЕС является незаконным: "Люди имеют право просить убежище". По данным гуманитарных организаций, только на границе между Литвой и Беларусью с территории Евросоюза было выдворено около 8200 человек.

Юханссон также высказалась против строительства пограничных заборов, которые Литва, Латвия и Польша возвели после того, как прошлым летом к границам ЕС белорусские власти начали доставлять беженцев с Ближнего Востока. "Если государства-члены хотят строить заборы, они могут это делать, но позиция Еврокомиссии уже давно заключается в том, чтобы не финансировать стены или заборы с колючей проволокой", - подчеркнула еврокомиссар по внутренним делам.

Брюссель обвиняет белорусского правителя Лукашенко в преднамеренном перенаправлении потоков мигрантов из кризисных регионов в Минск, чтобы затем контрабандой ввозить их в ЕС с целью дестабилизации ситуации на Западе - в отместку за санкции, введенные против Беларуси Евросоюзом из-за фальсификаций на президентских выборах летом 2020 года.

DW

# Литва
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