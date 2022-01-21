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2022.01.21 16:13

Министр внутренних дел Литвы: спокойствие на границе обманчиво

Радио LRT, LRT.lt2022.01.21 16:13
А. Билотайте
А. Билотайте / VRM nuotr.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что спокойствие, которое в настоящее время сохраняется на границе Литвы с Беларусью, обманчиво.

Агне Билотайте показала иностранным делегациям физический барьер, возведенный на границе, и рассказала о мерах, принятых Литвой в связи с миграционным кризисом.

«Спокойствие, которое вы наблюдаете здесь сейчас, обманчиво. Наши пограничники это знают - в любой момент может появиться группа мигрантов, которую насильно выталкивают белорусские должностные лица. Специально подготовленные для этого группы мигрантов также могут попытаться применить силу», - сказала министр.

Сегодня в Вильнюсе прошла конференция «Управление границами», на которую приехали делегации из 29 стран.

Среди участников – комиссар по внутренним делам Европейской комиссии Ильва Юханссон. В интервью Телевидению ЛРТ она сказала, что в настоящее время наблюдается деэскалация ситуации на литовско-белорусской границе. Она заявила, что Европейская комиссия не может помочь Литве с финансированием физического барьера на границе, но что в случае необходимости будет рассмотрено предоставление Литве другой помощи.

Министр по делам миграции и убежища Греции Нотис Митарахи, отвечая на вопрос, может ли миграционная стратегия Литвы служить примером для Европы, отметил, что международное право не гарантирует мигрантам доступ в ЕС.

«Я считаю, что Женевская конвенция, Хартия основных прав Европейского союза дает людям право просить убежище, но международное право не позволяет им въезжать в ЕС нелегально», — сказал министр, подчеркнув, при этом международное право позволяет стране охраняет свою границу.

Глава Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex, который также посетил Литву, сказал, что государства-члены Сообщества должны найти баланс между правами человека и защитой границ. Отвечая на вопрос журналистов о практике недопущения мигрантов в Литву, Фабрис Лежери подчеркнул, что он не может комментировать и оценивать национальное законодательство.

Литва выделила 152 млн евро на строительство физического барьера, призванного укрепить безопасность границы. Решение установить физический барьер и использовать политику разворота нелегальных мигрантов привело к тому, что более 8 тыс. человек не были допущены в Литву во время нелегальных попыток пересечь государственную границу.


# Литва
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