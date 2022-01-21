Что известно о колонии в Гомеле, в которую отправили Марию Колесникову

Марию Колесникову – члена президиума Координационного совета оппозиции Беларуси, соратницу Виктора Бабарико, приговоренную к 11 годам лишения свободы, – этапировали в женскую исправительную колонию №4 в Гомеле.

"У меня новости такие: пишу вам из нового места с новыми впечатлениями! Путешествие было хорошим и спокойным, настроение, как всегда, задорное! Очень надеюсь, что ситуация с перепиской в каком-то смысле наладится и мы сможем общаться таким образом", – первое письмо из колонии от Колесниковой 19 января опубликовал телеграм-канал штаба Виктора Бабарико.

В Беларуси всего две женские колонии. И одна из них – в Гомеле, в 300 километрах от Минска. Сюда попадают те, кто впервые преступил закон, по мнению суда. Условия содержания в этой колонии – общий и строгий режим. Марию Колесникову перевели из СИЗО в Минске в исправительную колонию №4 в Гомеле 9 января 2022 года. Первые две недели после этапирования она будет находиться на карантине. Почти сразу после этапа Колесниковой удалось встретиться со своим адвокатом – Владимиром Пыльченко. Об этом нам рассказал отец Марии Александр Колесников:

"Какие впечатления? Ну для меня самое важное – это самочувствие Маши. Оно не вызывало опасений. Он сказал, что она хорошо себя чувствует. Далее – это ее, конечно же, эмоциональное состояние. Здесь не было никаких вопросов. Она по-прежнему улыбается, по-прежнему остается той же Машей, со своей красной помадой неизменной".

Александр Колесников добавил, что в колонии Мария планирует получить высшее образование. А вот как дела будут обстоять с перепиской – пока неизвестно. Последние письма близким Мария отправила еще из СИЗО в Минске, рассказывает Александр Колесников:

"Вот такая открытка. Она именная, к папе. "Привет, мой самый любимый папочка. С Новым годом! Этот год стал не самым легким в нашей жизни. Но и в нем были поводы для радости. Все наши встречи наполняют меня счастьем. А еще в этом году мы еще лучше узнали с тобой друг друга, близких, которые с нами. Я счастлива, что мы хоть и не рядом, но мы все вместе. Что любовь, добро и свет простирается сквозь стены во всех направлениях. Очень люблю Таню, тебя, всю семью и наших друзей, которые тоже наша семья. Прошу, береги себя изо всех сил и знай, что ты всегда в моем сердце и я думаю о тебе постоянно".

Найти свежую официальную статистику о том, сколько заключенных находится в колонии №4 в Гомеле, где будет отбывать срок Мария Колесникова, – невозможно. Юрист Павел Сапелко говорит, что, по неподтвержденным данным, в колонии отбывают наказание порядка трех тысяч человек. СМИ пишут, что там есть (по крайней мере были) библиотека, спортзал и даже театр.

"К сожалению, многое из того, что вы перечислили, осталось уже в прошлом. Некоторые возможности были связаны с тем, что департаментом исправления наказания реализовывались различные совместные программы – в том числе с участием иностранных доноров, которые помогали все это воплотить в реальность. И сейчас очень многие из тех активностей, которые были там два-три года назад, они уже не работают. С одной стороны. С другой стороны, нужно в любом случае иметь в виду, что этими активностями были заняты десятки, может быть сотни людей, а все-таки речь идет о тысячах заключенных в этой колонии", – говорит Павел Сапелко.





Совершенно точно известно, что в гомельской колонии работает швейный цех – в нем в том числе шьют форму для силовиков. О быте в этой колонии в своих письмах брату писала политическая заключенная Наталья Херше – гражданка Швейцарии, которую приговорили к двум с половиной годам лишения свободы за то, что она сорвала балаклаву с сотрудника ОМОНа на акции протеста:

"Сегодня воскресенье – один выходной на 14 дней. На фабрике работа длится 6 часов плюс около часа на поход в столовую. На днях получила зарплату и ужаснулась. Это "число зверя", одни шестерки – 6,66 рубля. Я не настолько суеверна, но факт интересный. Часто нагружают заданиями: до отбоя оставалось 30 минут, я должна была провести уборку санузла – 8 умывальников, 7 унитазов плюс биде, помыть пол и стены, вынести мусор. Через пять минут пришли с проверкой и сказали, что еще через пять минут я должна закончить. А плохо выполненное дежурство влечет за собой наказание".

Свое пребывание в ИК-4 Наталья вспоминала как "наихудшее" за все время заключения, рассказывает брат бывшей заключенной Геннадий Касьян:

"Она неоднократно попадала в штрафной изолятор. То есть там очень строгие условия, требования. За малейшие нарушения [помещают в изолятор]: неубранная камера, не вовремя застелил постель... В частности, был такой эпизод, когда комиссия была в колонии и начальник колонии в сопровождении других людей проходил по дворику. Она находилась во дворе, – может, что-то там убирала или еще что-то – и просто держала руку в кармане. И вот за то, что она не вынула руку из кармана во время прохождения начальства колонии с какими-то там гостями, ей объявили выговор и ее поместили в штрафной изолятор".

Сюжеты о женской колонии №4 в Гомеле показывают на белорусских государственных телеканалах. В одном из последних репортажей на СТВ ("Столичное телевидение") рассказали о том, как заключенные и их дети встречали Новый год. В ИК-4 есть дом ребенка: там находятся дети заключенных до трех лет. Летом прошлого года на канале "Беларусь-4" рассказывали об открытии в колонии реабилитационного центра. Речь идет о центре избавления от алкогольной и наркотической зависимостей. В кадре – воздушные шары и торжественное перерезание красной ленточки. Центр рассчитан на 16 человек. Приблизительно в это же время в гомельскую колонию приезжала председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова. Она высоко оценила созданные в колонии условия для заключенных.

Юрист Павел Сапелко рассказал нам, что условия содержания в гомельской колонии во многом зависят от отношения администрации к тому или иному заключенному. Об этом уже предупредили и отца Марии Колесниковой. "Ну и мне было напоминание о том, чтобы я обязательно поговорил со своей дочерью, написал ей, что от ее именно отношения к тем порядкам, которые существуют там, будет многое зависеть. Это и передачи, это и посылки, это и свидания", – говорит Александр Колесников.

Известно, что в ИК-4 в Гомеле отбывают наказание и другие политические заключенные: например, журналистки "Белсат" Катерина Андреева и Дарья Чульцова. Туда же за несколько дней до истечения срока наказания была этапирована и журналистка портала TUT.BY Катерина Борисевич. В каком отряде будет отбывать срок Мария Колесникова, пока неизвестно. До окончания ее карантина остается чуть меньше недели.

"В самые темные времена нужно находить в себе источники радости. Улыбаться и поддерживать друг друга. Очень-очень люблю тебя и Таню", – зачитывает Александр Колесников отрывок из письма дочери и добавляет:

"Это самые последние письма и открытки, которые я получил от Маши. Прямо скажу, они, конечно же, наполняют меня и оптимизмом... И я не устаю повторять, что если бы Маша иначе относилась к своему заключению, наверное, я бы давно скис, размяк. Но когда я вижу столько оптимизма, столько добра и пожеланий добрых, мне становится легче – и это наполняет меня силами".