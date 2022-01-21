Из-за массовых аварий парализована магистраль Via Baltica

По причине массовых дорожно-транспортных происшествий и сложных метеорологических условий в пятницу было парализовано движение по автостраде Via Baltica от Мариамполе до границы Литвы с Польшей.

По этим причинам как Литва, так и Польша с утра не впускает грузовики и прочий тяжелый транспорт, дорожные службы из-за снежных заносов также не могут очистить заснеженные дороги.Эту информацию подтвердила представитель полиции Мариамполе по связям с общественностью Ева Шливинскене.

"По последним данным, Польша не впускает тяжеловесные транспортные средства из Литвы. Они объясняют это сложными дорожными и метеорологическими условиями. Литва также остановила въезд тяжелых транспортных средств на территорию страны. Можно сказать, что на границе не движется ни одно тяжеловесное транспортное средство", – сказала представитель полиции.

По ее словам, положение осложняется еще и тем, что часть водителей пытаются объехать заторы, местами образовались искусственные "третьи" полосы движения, а с в связи с продолжением снегопада дорожные службы не могут добраться в места заторов, чтобы очистить дороги.

"По меньшей мере в течение нескольких часов эта ситуация сохранится. Должностные лица стараются регулировать движение, насколько это возможно, пропускать автомобили, но очереди движутся очень медленно", – подчеркнула Шливинскене.

Компания Keliu prieziura сообщила, что движение парализовано на Via Baltica на участке в 55 километров .