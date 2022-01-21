Вильнюс готовится к празднованию 700-летнего юбилея - пройдет масштабный фестиваль света

В следующем году Вильнюс будет отмечать 700-летний юбилей, но уже в этом году в литовской столице будут проведены праздничные мероприятия, сообщает Вильнюсское самоуправление.

Праздник в честь 699-го дня рождения Вильнюса продлится несколько дней, а начнется 25 января. Улочки, скверы и дворики вильнюсского Старого города буквально засияют – там будет проходить Вильнюсский фестиваль света.



Три вечера подряд жителей и гостей города будет поражать своим размахом невиданное ночное шоу воздушных шаров, огня, музыки и света «Вильнюс: 700 лет юности. Легенда», а любители приключений получат возможность принять участие в ориентационной игре «Вильнюс 700 легенда: разомни ноги».



Все мероприятия, посвященные дню рождения города, будут бесплатными, однако из соображений безопасности численность их участников может ограничиваться.

Визуализация праздника в честь 699-го дня рождения Вильнюса / Вильнюсское самоурпавление

25 января праздник откроет "часовщик", который и зажжет символические часы, подсчитывающие, сколько дней осталось до юбилея Вильнюса.

«Юбилей столицы Литвы – это праздник национального масштаба, он дает возможность еще раз напомнить о себе миру, привлечь новые потоки туристов. Очень хочется верить, что в этом году юбилей не будет омрачен ограничениями в рамках пандемии, и день рождения Вильнюса мы сможет праздновать в компании друзей из-за рубежа», – сказал для пресс-релиза мэр города Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.



Любоваться художественными световыми инсталляциями на зданиях, решениями в сфере цифрового искусства и дизайна освещения можно будет с 25 по 29 января.