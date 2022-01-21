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2022.01.21 14:02

В Вильнюсе почтили память великого гуманиста ВКЛ и белорусского первопечатника Франциска Скорины

BNS, LRT.lt2022.01.21 14:02
«Малая подорожная книжка» Ф. Скорины, 1522 г.
«Малая подорожная книжка» Ф. Скорины, 1522 г. / Energetikos ir technikos muziejaus archyvo nuotr.

В Вильнюсе почтили память гуманиста и и первопечатника Великого княжества Литовского (ВКЛ) Франциска Скорины.

В этом году отмечается 500-летие первой печатной книги ВКЛ, которую выпустил Скорина, сообщило Министерство иностранных дел.

«Личность одного из виднейших представителей Великого княжества Литовского, просветителя Франциска Скорины символизирует себой общие литовские и белорусские корни, уходящие вглубь веков. Светлая память о нем побуждает нас и впредь пестовать общеевропейские ценности гуманизма, объединяющие литовский и белорусский народы», — сказал министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, принявшая участие в церемонии у Вильнюсского кафедрального собора, заявила, что память об учителе и первопечатнике в Вильнюсе актуальна и сегодня.

"Эта церемония посвящена нашему учителю Франциску Скорине, а также началу книгопечатания в Беларуси. Здесь, в Вильнюсе, 500 лет назад он основал типографию и издал книгу на старобелорусском языке. Но хочу отметить, что мы не только отдаем дань уважения Скорине, мы продолжаем его дело», — приводятся слова Тихановской в пресс-релизе, распространенном ее администрацией.

Она также отметила, что Совет по культуре Литвы совместно с представителями белорусской оппозиции и Сейма Литвы принял решение объявить 2022 год Годом Скорины.

Франциск Скорина (1470-1551/1552) – родившийся в Полоцке европейский гуманист, просветитель, врач и переводчик, издатель первой печатной Библии на старобелорусском языке и основатель первой типографии в Вильнюсе.

Издания Скорины положили начало традиции книгопечатания в Великом княжестве Литовском, книги, изданные в Вильнюсе, были лучшими образцами западноевропейского книгопечатания того периода. Скорина переехал в Вильну — столицу Великого княжества Литовского – в 1520 году, где основал первую на территории государства типографию. В ней Скорина в 1522 году издаёт «Малую подорожную книжку», а в 1525 году - «Апостол».

# Культура
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