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2022.01.20 16:53

OCCRP: Назарбаев распоряжается активами на восемь миллиардов долларов

"Настоящее время"2022.01.20 16:53
Н. Назарбаев
Н. Назарбаев / Vida Press nuotr.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев распоряжается активами общей стоимостью не меньше восьми миллиардов долларов. Об этом говорится в совместном расследовании Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), а также изданий "Vласть" из Казахстана и Kloop из Кыргызстана.

Авторы расследования утверждают, что во время своего президентства Назарбаев основал четыре благотворительных фонда с похожими названиями и непрозрачной отчетностью. Речь идет о "Назарбаев Фонде", "Фонде Нурсултана Назарбаева", "Фонде Демеу" и "Елбасы Фонде".

Первые две организации, как отмечают авторы расследования, занимаются образовательными, социальными и патриотическими проектами, "которые восхваляют лояльные казахстанские СМИ". "Фонд Демеу" и "Елбасы Фонд" не ведут публичной деятельности, пишет OCCRP.

Среди активов, которыми владеют фонды, есть банки в Казахстане, Кыргызстане и России, телеканалы, отели, торговые центры, фабрики, склады, театр, частный самолет стоимостью свыше 100 миллионов долларов, поле для гольфа, облигации и наличные.

В расследовании говорится, что формально все активы Назарбаеву не принадлежат, но, как утверждают юристы, он их контролирует и может принимать решения о продаже или передаче имущества.

В трех благотворительных организациях не ответили на вопросы журналистов о контролируемом Назарбаевым имуществе. Еще в одном заявили, что активы не приносят ему прибыли, поскольку организация занимается финансированием образовательных учреждений в Казахстане.

Во время массовых беспорядков в Казахстане в начале января Нурсултан Назарбаев не появлялся на публике. Он никак не комментировал развернувшиеся в стране масштабные протесты, хотя обычно обращался к нации по ключевым темам. В оппозиционной прессе и соцсетях циркулировали слухи о его болезни и даже смерти. Некоторые СМИ сообщали, что он с семьей улетел из Казахстана.

18 января Назарбаев выступил с видеообращением к народу, в котором заявил, что остается в Казахстане, и подчеркнул, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев "обладает всей полнотой власти", а "никакого конфликта или противостояния в элите нет". Тем не менее в Казахстане родственники бывшего президента Нурсултана Назарбаева лишаются должностей.

"Настоящее время"

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