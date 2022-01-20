В Литве желающим вернуться на родину мигрантам будут платить не 1000, а 300 евро

В Литве с 21 января будет уменьшено мотивационное пособие, выплачиваемое нелегальным мигрантам, соглашающимся вернуться на родину.

С 8 декабря Литва повысила выплату мигрантам, решившим вернуться в страну происхождения, с 300 до 1000 евро. Новый порядок действует до 20 января.



С завтрашнего дня они, как и в прошлом году, при отьезде из Литвы будут получать 300 евро, сообщила министр Билотайте. Пособие в 1000 евро получили 155 мигрантов, еще 310 мигрантам было выплачено 300 евро.



Литовские пограничники сегодня пресекли незаконное проникновение со стороны Беларуси 9 мигрантов. При этом продолжает расти напряжение на белорусско-латвийской границе: за минувшие сутки там остановили 60 иностранцев.



Ранее министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что угроза на границе никуда не исчезла, гибридная атака не закончилась, хотя ситуация на границе сейчас и выглядит более спокойной.



Пограничный контроль на литовской стороне по-прежнему проводится в усиленном режиме.