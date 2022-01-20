Новости

2022.01.20 18:19

В Литве желающим вернуться на родину мигрантам будут платить не 1000, а 300 евро

LRT.lt2022.01.20 18:19
Мигранты в Литве
Мигранты в Литве / Jurgos Bakaitės/LRT nuotr.

В Литве с 21 января будет уменьшено мотивационное пособие, выплачиваемое нелегальным мигрантам, соглашающимся вернуться на родину.

С 8 декабря Литва повысила выплату мигрантам, решившим вернуться в страну происхождения, с 300 до 1000 евро. Новый порядок действует до 20 января.

С завтрашнего дня они, как и в прошлом году, при отьезде из Литвы будут получать 300 евро, сообщила министр Билотайте. Пособие в 1000 евро получили 155 мигрантов, еще 310 мигрантам было выплачено 300 евро.

Литовские пограничники сегодня пресекли незаконное проникновение со стороны Беларуси 9 мигрантов. При этом продолжает расти напряжение на белорусско-латвийской границе: за минувшие сутки там остановили 60 иностранцев.

Ранее министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что угроза на границе никуда не исчезла, гибридная атака не закончилась, хотя ситуация на границе сейчас и выглядит более спокойной.

Пограничный контроль на литовской стороне по-прежнему проводится в усиленном режиме.

# Литва
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt
Проверка паспортов возможностей в супермаркете
2 ч. назад

Электронная система здравоохранения E-sveikata не будет работать вечером 21 января

Н. Назарбаев
2 ч. назад

OCCRP: Назарбаев распоряжается активами на восемь миллиардов долларов

Больница (ассоциативное фото)
5
2 ч. назад

Литва готовится к большой реформе медучреждений: она предполагает закрытие больниц

5
"Газпром"
3 ч. назад

В Молдове объявлено ЧП из-за угрозы отключения российского газа

Опубликованы фотографии интерьеров "дворца Путина"
3 ч. назад

"Сначала шок". Опубликованы фотографии интерьеров "дворца Путина"

Frontex
3 ч. назад

Глава Frontex: операция на границе Литвы с Беларусью важна в масштабе всего ЕС

Моника Юшкявичюте-Муравьева и Белла Фокс
4 ч. назад

Первый подкаст на русском языке на Радио LRT разрушит мифы, распространяемые дезинформацией

Ассоциативное фото
5 ч. назад

В ВОЗ предложили разрешить международные поездки непривитым

В. Путин
Интервью ЛРТ
7 ч. назад
Интервью ЛРТ

Эксперт Павел Усов: Путин стремится принудить Запад отдать Украину полностью в сферу влияния России

Медики
8 ч. назад

Сейм Литвы проголосовал против обязательной вакцинации медиков

Медики
2022.01.20 11:05

Сейм Литвы проголосовал против обязательной вакцинации медиков

Больница (ассоциативное фото)
5
2022.01.20 16:27

Литва готовится к большой реформе медучреждений: она предполагает закрытие больниц

5
Вильнюс
2022.01.20 09:54

Снова скачок: в Литве - 7057 новых случаев коронавируса

И. Дапкунайте
2022.01.20 08:52

Джон Малкович и Ингеборга Дапкунайте. Две звезды в одиночестве хлопковых полей

Моника Юшкявичюте-Муравьева и Белла Фокс
2022.01.20 14:16

Первый подкаст на русском языке на Радио LRT разрушит мифы, распространяемые дезинформацией

Опубликованы фотографии интерьеров "дворца Путина"
2022.01.20 15:40

"Сначала шок". Опубликованы фотографии интерьеров "дворца Путина"

Frontex
2022.01.20 15:10

Глава Frontex: операция на границе Литвы с Беларусью важна в масштабе всего ЕС

В. Зеленский
2022.01.20 09:29

"Без паники": Зеленский выступил с обращением к украинцам

В. Путин
Интервью ЛРТ
2022.01.20 12:07
Интервью ЛРТ

Эксперт Павел Усов: Путин стремится принудить Запад отдать Украину полностью в сферу влияния России

Джо Байден
2022.01.20 09:31

Байден: вторжение в Украину станет для России "катастрофой"