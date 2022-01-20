Первый подкаст на русском языке на Радио LRT разрушит мифы, распространяемые дезинформацией

Радио LRT представляет подкаст на русском языке, деконструирующий дезинформацию. Подкаст под названием «Доверяй, но проверяй» будет публиковаться в радиотеке Радио LRT каждый четверг, а слушатели Радио LRT услышат его фрагмент по пятницам в 16:05 во время новостной передачи на русском языке. В создание подкаста свой вклад внесет активистка Белла Фокс, побывавшая в тюрьме за критику белорусских властей.

«Испытав на себе, насколько дезинформация вредна для общества, я хочу как можно шире показать распространение лжи. Я также считаю, что не менее важно помочь обществу распознать дезинформацию. Поэтому я очень рада, что у меня есть возможность внести свой вклад в создание нового подкаста, целью которого является деконструкция распространяющейся, как вирус, систематической и целенаправленно насаждаемой лжи», — говорит журналистка, представляющаяся под именем Белла Фокс.

Первый эпизод подкаста об основных мифах, создаваемых и распространяемых белорусскими пропагандистами, уже представлен слушателям.

Соавтор подкаста, редактор департамента национальных программ Радио LRT Моника Юшкявичюте-Муравьева рассказала, что в передачах также планируется представить интервью с личностями, которые борются за ценности демократии, известными не только в Литве, но и за рубежом.

«Следует признать, что у русскоязычных людей, живущих в Литве, много разных источников информации, поэтому они часто попадают в сети дезинформации. Мы в редакции национальных общин уже некоторое время обсуждаем, как, помимо ежедневного информационного контента на русском языке, мы можем помочь просвещению общества. Мы стремимся сделать так, чтобы этот подкаст был не только привлекательно оформлен, но чтобы он стал площадкой для эксклюзивных интервью на русском языке», — говорит М. Юшкявичюте-Муравьева.

Департамент национальных программ Радио LRT не в первый раз представляет уникальные форматы на иностранных языках. Первый польскоязычный подкаст «Polski meet» был запущен в прошлом году и транслируется в эфире до сих пор. Большой успех имели также трехъязычные дискуссии, в ходе которых на литовском, русском и польском языках развенчивались мифы о прививках и миграционном кризисе.

«Чем больше профессионального контента мы предлагаем аудитории национальных общин, тем ярче мы видим, насколько велика потребность в качественной информации, представленной на русском, польском, а также белорусском, украинском языках. Мы стремимся развивать контент для национальных меньшинств и надеемся, что слушатели, ищущие уникальные сюжеты, в скором времени откроют для себя подкаст на русском языке», - говорит руководитель Новостной службы Радио LRT Довиле Явинскайте.

Слушайте подкаст на русском языке «Доверяй, но проверяй» каждую пятницу с 16:05 на волнах радио LRT и в удобное для вас время в радиотеке LRT и других площадках для размещения подкастов.