Сейм Литвы проголосовал против обязательной вакцинации медиков

В четверг Сейм Литвы провел окончательное голосование по введению обязательной вакцинации для медиков и социальных работников.

Эта идея возникла с целью обеспечить работу социальных учреждений и учреждений здравоохранения в связи с интенсивным распространением варианта COVID-19 "омикрон".



Однако парламент не поддержал это предложение: "за" проголосовали 60 депутатов, "против" - 53, еще 10 воздержались.

Правительство предлагало установить, что в случае экстремальной ситуации или карантина из-за распространения инфекционного заболевания работники определенных сфер смогут работать только в том случае, если они привьются от этого заболевания.

Обязательная вакцинация предполагалась для всех лиц, работающих в медицинских учреждениях или социальных службах, а также посещающих на дому социальных работников.

Исключения предполагались для тех работников, которые не могут привиться по медицинским причинам, а также для переболевших СOVID-19.