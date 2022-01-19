В Литве нашли письма 50-летней давности, их доставили адресатам

Во время реконструкции здания бывшей почты в Вильнюсе была найдена пачка писем 50-летней давности. Часть из них почта Литвы уже доставила адресатам.

«К сожалению, обстоятельства, при которых письма остались в шахте, неизвестны. Они были вскрыты, письма лежали отдельно от конвертов. Судя по маткам и датам в письмах, они были написаны 50 лет назад», — рассказала представитель компании Дейманте Жебраускайте.

В шахте обнаружили около 18 писем. Конверты были смяты и лежали отдельно от писем, большинство из них удалось сгруппировать по почерку. Когда находку обнаружили, представители Почты Литвы решили приступить к розыску адресатов.

«Задача была нелегкой, так как после восстановления независимости изменились названия улиц, менялись фамилии, люди меняли место жительства. 4 адресатов удалось найти», — рассказала Жебраускайте.

Она рассказала, что одно из писем выслали в Америку, где живет сын автора письма Мотеюса Караши. Караша — полковник-лейтенант армии межвоенной Литвы, член Союза стрелков, активный деятель и председатель Литовского союза пожарных, за активную общественную деятельность он был награжден орденом Витаутаса Великого V степени, медалью Звезда стрелков и Звездой стрелков, медалью Балтийского союза пожарных. Во время Второй мировой войны семья разъехалась. Сам Караша в 1944 году уехал в Германию, а в 1951 — в США.

Aльвидас Караша – сын Мотеюса, родился в Каунасе перед ВМВ. Он рассказал, что письмо отца было адресовано его тете. «Мы знали, что наши письма в Литву проверяли и иногда адресат их не получал. Удивительно, что это письмо сохранилось», — рассказал Караша.

По его словам, связь с родственниками в Литве в советское время можно было поддерживать только по почте. В письмах они сообщали о своей жизни, делились семейными новостями.



"Новая газета - Балтия"