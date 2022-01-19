Новости

2022.01.19 09:42

В Литву мигрантов пытались провезти в грузовике

BNS, LRT.lt2022.01.19 09:42
Литовско-белорусская граница
Литовско-белорусская граница / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Литовские пограничники сообщили в среду, что отправили обратно в Беларусь девять мигрантов, которых обнаружили в полуприцепе грузовика на Мядининкском пограничном КПП.

«Нелегальные мигранты не нуждались в помощи, их вернули в Беларусь. Туда же обязан был вернуться и белорусский водитель со своими транспортными средствами и грузом», — говорится в сообщении Службы охраны госграницы Литвы (СООГЛ).

Кроме этих лиц пограничники не фиксировали других попыток нелегальных мигрантов проникнуть в Литву в течение последних суток.

Несколько десятков попыток незаконного пересечения границы в минувшие сутки были зафиксирована на белорусской границе с Латвией и Польшей.

С начала августа прошлого года, когда литовские пограничники получили право не впускать в страну иностранцев из Беларуси, в Литву не смогли попасть более 8,2 тыс. мигрантов.

Пограничный контроль на литовской стороне по-прежнему проводится в усиленном режиме.

# Литва
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