В Вильнюсе - форум по ситуации в Украине и регионе

В среду Сейм Литвы проведет форум по безопасности, на котором будет обсуждаться ситуация в Украине и регионе.

Конференция организована Комитетом Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО) и Фондом поддержки обороны.

Ее цель — обсудить напряженную геополитическую ситуацию в регионе, возможные сценарии военной эскалации и ответа Запада на российскую агрессию, говорится в сообщении Сейма.

Десятки тысяч российских военнослужащих, дислоцированных вблизи границы с Украиной, подпитывают опасения Запада по поводу возможного вторжения Москвы.

По мнению организаторов форума, рост напряженности на границе с Украиной, нелегальная миграция из Беларуси, дезинформация и другие деструктивные враждебные действия недружественных режимов направлены против порядка, стабильности и безопасности Евросоюза, НАТО и всего Западного мира.