Назарбаев записал видеообращение: "В настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев записал видеообращение, где говорит, что нынешний президент Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти и никакого конфликта или противостояния в элите нет. Его слова приводит Tengrinews.kz.

По его словам, январские события потрясли весь Казахстан. "Целью этих организованных беспорядков и атаки на Казахстан было разрушение целостности страны и устоев государства. Эти события еще раз показывают, что независимость нужно беречь как зеницу ока, как хрупкий сосуд, требующий особо бережного обращения", – заявил он.

Нурсултан Назарбаев также сказал, что находится в Казахстане. "Я в 2019 году передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву и с тех пор являюсь пенсионером и в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал, – отметил он. – Президент Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти. Он председатель Совета безопасности. В скором времени президент будет избран председателем партии Nur Otan. Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны".

Бывший президент добавил, что "30 лет, не покладая рук, работал во имя" Казахстана, указав на укрепление границ, "прогрессивные реформы", а также строительство независимого Казахстана.

"Казахстан стал узнаваемым и авторитетным государством в мировом сообществе. Это результат сплоченности и единства всех казахстанцев. Стабильность и спокойствие в стране всегда были моей целью. Всем нам надо беречь эти непреходящие ценности. Мы обязательно пройдем через кризис и станем еще сильнее", – приводит его слова издание.

Нурсултан Назарбаев не появлялся на публике с 28 декабря 2021 года. Он никак не комментировал развернувшиеся в стране масштабные протесты, хотя обычно обращался к нации по ключевым темам. В оппозиционной прессе и соцсетях были слухи о его болезни и даже смерти. Некоторые СМИ сообщали, что он с семьей улетел из Казахстана.

Пятого января на фоне протестов, которые начались 2 января из-за повышения цен на сжиженный газ и затем распространились на всю страну, правительство ушло в отставку. В ночь с 5 на 6 января Токаев уволил Карима Масимова – давнего соратника Нурсултана Назарбаева – с поста главы КНБ Казахстана. 8 января его задержали по делу о госизмене. 13 января стало известно, что Масимова подозревают в попытке насильственного захвата власти.

Кадровые перестановки продолжаются до сих пор, и за ними следит вся страна. Причина повышенного внимания в том, что должностей лишаются родственники Нурсултана Назарбаева. Так, Тимур Кулибаев, муж средней дочери Назарбаева, решил уйти с поста главы национальной палаты предпринимателей "Атамекен".

До этого в отставку ушли два других зятя Назарбаева – председатель правления компании "КазТрансОйл" Димаш Досанов, женатый на младшей дочери экс-президента, Алии, и председатель правления компании "Казахгаз" Кайрат Шарипбаев, которого называют мужем старшей дочери, Дариги.



"Настоящее время"