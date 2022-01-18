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2022.01.18 12:31

Расследование ЛРТ: в Литве перепродавали бывшие в употреблении гробы

LRT.lt2022.01.18 12:31
Расследование ЛРТ: в Литве перепродавали бывшие в употреблении гробы
Расследование ЛРТ: в Литве перепродавали бывшие в употреблении гробы / LRT nuotr.

​Похоронная компания Laidojimo paslaugų centras, принадлежащая экономическому управлению Вильнюсской архиепископии, несколько лет обманывала клиентов, перепродавая им бывшие в употреблении гробы. Перепродажа гробов, по свидетельствам работников, длилась около трех лет.

Гробы, в которых умерших перевозили для кремации в крематорий в Польше, не сжигались. В Польше перед кремацией умерших перекладывали в картонные коробки, а заказанные у компании гробы возвращались в Литву.

Есть свидетельства того, что персонал в центральном зале стирал имена людей на крышках гробов, перевозимых на кремацию. В Литве гробы перепродавали по первоначальной цене.

Данные, собранные ЛРТ, показывают, что клиенты покупали гробы стоимостью от 300 до 1200 евро, но для кремации тела помещали в картонные гробы стоимостью 16 евро.

О махинации с гробами ЛРТ рассказали работники Laidojimo paslaugų centras. Они возмущались подобной практикой и высказывали свои претензии начальству, из-за чего подвергались преследованию.

«Я кладу тело в гроб и вижу, что гроб используется не впервые, так сказать», — говорит Людвикас, бывший сотрудник компании.

«Подкладка все равно будет скомкана, какой-то след останется, кровь, еще что-то. Бывает так, что в гроб кладут влажное тело, еще не полностью просохшее, через одежду проникает жидкость. Ее не видно под телом, а когда тела нет, то видно, что там уже кто-то лежал», — говорит Людвикас.

Гроб
Гроб / Shutterstock.com

По подсчетам отдела расследований ЛРТ, только в прошлом году компания могла заработать не менее 45 тысяч евро. Ее руководители утверждают, что возвращенные гробы реставрировались. Однако данные, собранные ЛРТ, показывают, что в прошлом году компания реставрировала только четыре гроба, в то время как повторно были использованы 150.

Laidojimo paslaugų centras принадлежит экономической службе Вильнюсской архиепископии. Архиепископ Гинтарас Грушал заявил, что «компания, совершившая ошибки в рабочем процессе с высокими стандартами прозрачности, связалась с людьми, которые не были полностью обслужены».

Руководитель Laidojimo paslaugų centras А. Жиленис объяснил свидетельства работников тем, что из-за пандемии крематорий в Сувалках изменил правила и перестал принимать некоторые гробы на кремацию. Но начальник Сувалкского крематория эту версию опровергает. По его словам, в 2021 году порядок кремации не менялся, все гробы в крематории всегда сжигаются, кроме лакированных.

Председатель правления Laidojimo paslaugų centras В. Мартинайтис признал, что вернувшиеся в Литву гробы не были утилизированы, но утверждает, что их продали только после реставрации.

В связи со сложившейся в компании ситуацией в настоящее время проводится внутренняя проверка.

По данным архиепископа, 13 января правление компании получило заявление директора LPC Арунаса Жилениса об освобождении его от должности по собственному желанию.

Расследование ЛРТ: в Литве перепродавали бывшие в употреблении гробы
Гроб
# Литва# Расследование ЛРТ
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