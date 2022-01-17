Лансбергис в Ираке: важно сохранять бдительность

Находящийся в Ираке министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что сотрудничество между странами в разрешении миграционного кризиса может послужить примером для Европейского Союза.

Накануне он встретился в Багдаде с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Каземи и министром иностранных дел Фуадом Хусейном.

Глава внешнеполитического ведомства поблагодарил своих коллег за активное участие в возвращении мигрантов.

По сообщению МИДа Литвы, министры обсудили меры, доказавшие свою эффективность в решении проблем миграции, процесс интеграции добровольно вернувшихся иракцев, а также возможности двустороннего сотрудничества.

Ландсбергис также обратил внимание на то, что только благодаря усилиям обеих стран удалось обуздать потоки нелегальной миграции, однако важно сохранять бдительность, проводить информационную кампанию и предупреждать иракцев, чтобы они не попали в ловушку белорусского режима, говорится в сообщении.

В настоящее время вернуть в Ирак можно только тех мигрантов, которые согласны уехать. По словам министра внутренних дел Агне Билотайте, рассматривается вопрос о продлении срока выплаты 1000 евро мигрантам, добровольно возвращающимся на родину.

«Что касается тысячи евро, то мы видим, что мера сработала, и мы действительно очень серьезно думаем о продлении ее срока действия, потому что содержать нелегального мигранта намного дороже», — сказала Билотайте.





