Нуланд: США подготовили 18 сценариев на случай вторжения России в Украину

США грозят России жестким ответом на возможную агрессию в отношении Украины, но заинтересованы в продолжении переговоров по деэскалации кризиса, заявила заместитель госсекретаря США в интервью FT.

Если Россия нападет на Украину, Москва столкнется с массированным жестким ответом со стороны США и их союзников в Европе, включая экономические и финансовые санкции гораздо большего масштаба, чем во время аннексии Крыма РФ в 2014 году. Об этом заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по политическим делам Виктория Нуланд заявила в интервью британской газете Financial Times, публикуемом в субботу, 15 января. "Я не собираюсь предварительно рассказывать о 18 различных сценариях. ... Я просто скажу, что наш диалог с союзниками строится вокруг быстрого причинения острой боли, если Россия сделает какой-либо шаг (ведущий к эскалации конфликта вокруг Украины. - Ред.)", - отметила дипломат.

Заявление высокопоставленной представительницы администрации Байдена прозвучало после нескольких дней интенсивных переговоров между США, НАТО и российскими официальными лицами по разрядке кризиса, которые Москва посчитала "безуспешными", указывает издание. Это вызвало опасения, что вторжение в Украину теперь может стать более вероятным. США готовы обсуждать с Москвой контроль над вооружениями и ограничения на военные учения в регионе, но отвергают требования России вывести войска из некоторых стран или запретить им вступать в НАТО.

Госдеп: Выбор за Путиным

Тем не менее, подчеркнула Нуланд, в Белом доме заинтересованы в продолжении диалога. "Мы считаем, что можем добиться деэскалации и прогресса по некоторым из этих вопросов с помощью дипломатии. Мы надеемся и ожидаем, что с некоторыми из идей, которые мы положили на стол, Москва останется за столом переговоров, но это - выбор Путина", - сказала Нуланд.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, сторонам нужно время. "Все, что мы сделали до сих пор, это выслушали друг друга. Мы не начали тех разговоров, которые должны были вести, чтобы попытаться достичь договоренностей, особенно если они (Россия. - Ред.) хотят, чтобы эти договоренности имели обязательную силу", - добавила она.

Белый дом: РФ готовит предлог для вторжения в Украину

Комментарии Нуланд прозвучали после того, как Белый дом усилил свои предупреждения о возможной подготовке Россией военного наступления в Украине. Они включали утверждение, что Москва стремится создать предлог для войны, разместив оперативников в восточной Украине для проведения "ложной операции", в ходе которой будут совершены "акты саботажа против собственных марионеточных сил".

Эту позицию разделяет и глава МИД Великобритании Элизабет Трасс. "Россия ведет кампанию дезинформации, направленную на дестабилизацию и оправдание вторжения в суверенную соседнюю Украину", - написала политик в своем Twitter.

Russia is waging a disinformation campaign intended to destabilise and justify an invasion of its sovereign neighbour Ukraine



Russia must halt its aggression, deescalate and engage in meaningful talks #StandWithUkraine — Liz Truss (@trussliz) January 15, 2022

"Россия должна прекратить свою агрессию, начать конструктивные переговоры и деэскалацию", - указала глава британского внешнеполитического ведомства.

DW