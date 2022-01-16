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2022.01.16 08:50

Швеция повышает боеготовность на фоне активности РФ в Балтийском море

DW2022.01.16 08:50
Вооруженные силы Швеции
Вооруженные силы Швеции / AP nuotr.

Военные подразделения на острове Готланд усилены. В административный центр Висбю паромом доставлена боевая техника, "вооруженные силы принимают необходимые меры", отметил министр обороны Петер Хультквист.

Вооруженные силы (ВС) Швеции усилили свои подразделения на острове Готланд на фоне роста российской военной активности в Балтийском море. Это подтвердил шведский министр обороны Петер Хультквист. Шведская общественная телекомпания SVT выложила в субботу, 15 января, на своем сайте кадры, на которых видно, как на остров прибывают военнослужащие и техника. Они доставлены в административный центр Висбю паромом. Глава Готландского полка Маттиас Ардин в свою очередь подтвердил, что речь идет о примерно "десятке боевых машин", часть из них уже патрулирует гавань.

"Вооруженные силы принимают необходимые меры, чтобы поддержать целостность Швеции и продемонстрировать нашу способность защитить Швецию и шведские интересы", - указал Хультквист.

Усиление патрулирования на Готланде - это знак того, что Стокгольм серьезно относится к ситуации и "не будет застигнут врасплох", цитирует главу Минобороны шведское телеграфное агентство ТТ.

Военно-транспортный самолет доставил технику в аэропорт Висбю

В ВС Швеции отметили, что "операции усилены в нескольких местах" на фоне растущей "российской активности в Балтийском море".

Глава оперативного управления вооруженных сил Швеции, генерал-лейтенант Лейф Микаэль Классон в комментарии для AFP отрицал, что Стокгольм намеренно "демонстрирует силу", при этом он утверждал, что речь шла о подразделениях, уже размещенных на острове. В то же время газете Aftonbladet генерал-лейтенант заявил, что в Висбю прибыли резервисты.

Комментируя ситуацию, Маттиас Ардин отметил: "В Европе присутствует беспокойство, ситуация в области политики безопасности развивается в неправильном направлении, однако риск вооруженного конфликта невелик".

SVT уточнила, что военно-транспортный самолет с солдатами и оборудованием также приземлился в аэропорту Висбю 14 января.

РФ пригрозила Швеции "последствиями" за присоединение к НАТО

Ранее на этой неделе датские СМИ сообщили, что три корабля Военно-морского флота (ВМФ) России вошли в Балтийское море через датский пролив Большой Бельт.

Швеция не является членом НАТО, однако тесно сотрудничает с организацией. Присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу "имело бы серьезные военно-политические последствия, которые потребовали бы адекватных шагов с российской стороны", заявила 24 декабря 2021 года на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. После аннексии Россией украинского полуострова Крым в 2014 году Стокгольм усилил оборону. В 2017 году Швеция вновь ввела воинскую повинность.

DW

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