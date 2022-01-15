В Литве опубликовали список пропавших ценностей

Департамент культурного наследия Литвы впервые обнародовал список пропавших культурных ценностей.

В него вошли более 300 объектов — картины, иконы, скульптуры, церковная утварь, кресты, текстильные изделия, мебель, другие ценности.

Представитель департамента Повилас Мечковскис рассказал, что уже поступили первые сигналы о возможном местонахождении некоторых пропавших ценностей. «Обратились люди, которые сообщили, что видели некоторые вещи. Сейчас проверяют эту информацию, если она подтвердится, вещи из списка пропавших вычеркнут», — отметил он.

По словам Мечковскиса, многие находящихся в списке вещей пропали более 50 лет назад, некоторые были украдены, другие утрачены иным способом. Департамент решил обнародовать список, чтобы вовлечь в процесс поиска общество, обратить внимание тех людей, которые продают антиквариат.

Новая газета - Балтия