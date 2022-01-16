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2022.01.16 10:25

В Вильнюсе закрывают крупнейший центр вакцинации

Новая газета – Балтия2022.01.16 10:25
Центр вакцинации в выставочном дворце Litexpo
Центр вакцинации в выставочном дворце Litexpo / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

16 января в литовской столице закрывается крупнейший пункт вакцинации, располагающийся в выставочном центре Litexpo. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

«Спасибо огромное команде, которая с весны прошлого года сделала Litexpo прекрасно функционирующим центром вакцинации. Слышали много действительно хороших отзывов о качестве сервиса — как все синхронизировано, понятно и аккуратно. Проблемы были, но все они временные — самоотверженный трудовой коллектив решил их быстро», — поблагодарил мэр работников центра.

По его словам, записаться на вакцинацию в Litexpo еще можно — на выходных есть свободные места.

«После воскресенья выбирать следует другие места вакцинации», — отметил мэр.

За это время в помещениях Litexpo было сделано 620 000 прививок, центр работал 266 дней. Функционирование центра вакцинации обеспечивали более 2000 медработников, волонтеров и другого персонала.

Новая газета - Балтия

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