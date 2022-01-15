Yara заявляет о разрыве сотрудничества с "Беларуськалием"

Норвежская компания Yara заявила о приостановке закупок калия в Беларуси с 1 апреля. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании. Свое решение Yara объяснила влиянием мировых санкций против Минска на цепочку поставок.

"Последствия действующих санкций в отношении Беларуси снижают способность Yara положительно влиять на безопасность и благополучие работников "Беларуськалия"", - говорится в заявлении.

Yara - один из крупнейших поставщиков калийных удобрений в мире, "Беларуськалий" - одно из главных предприятий Беларуси и один из ключевых партнеров компании (на Беларусь приходится 20% мирового рынка минеральных удобрений).

История вокруг Yara и "Беларуськалия" тянется больше года. Белорусская оппозиция неоднократно требовала разрыва сотрудничества от норвежской компании с ее белорусским партнером.

В ответ на это Yara говорила, что ее присутствие в Беларуси обеспечивает здоровье и безопасность работников, а также способствует улучшению условий труда на предприятии. В своем пресс-релизе Yara снова подчеркнула свою "приверженность безопасности сотрудников "Беларуськалия"".

"Очень жаль, что только установленный американскими санкциями дедлайн для завершения отношений с белорусской калийной компанией стал единственным и вынужденным поводом для отказа от сотрудничества с режимом Лукашенко", - заявил один из главных белорусских оппозиционеров Павел Латушко.

"Будут ли они искать лазейки? Уверен, что да. Но и наша команда будет начеку и обязательно будет отслеживать случаи использования схем по уходу от санкций в целях противодействия им", - добавил он.

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