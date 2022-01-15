Новости

2022.01.15 14:45

Yara заявляет о разрыве сотрудничества с "Беларуськалием"

BBC News
BBC News Русская служба2022.01.15 14:45
Yara - один из крупнейших партнеров "Беларуськалия" - завершает сотрудничество с ним
Yara - один из крупнейших партнеров "Беларуськалия" - завершает сотрудничество с ним / фото GETTY IMAGES

Норвежская компания Yara заявила о приостановке закупок калия в Беларуси с 1 апреля. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании. Свое решение Yara объяснила влиянием мировых санкций против Минска на цепочку поставок.

"Последствия действующих санкций в отношении Беларуси снижают способность Yara положительно влиять на безопасность и благополучие работников "Беларуськалия"", - говорится в заявлении.

Yara - один из крупнейших поставщиков калийных удобрений в мире, "Беларуськалий" - одно из главных предприятий Беларуси и один из ключевых партнеров компании (на Беларусь приходится 20% мирового рынка минеральных удобрений).

История вокруг Yara и "Беларуськалия" тянется больше года. Белорусская оппозиция неоднократно требовала разрыва сотрудничества от норвежской компании с ее белорусским партнером.

В ответ на это Yara говорила, что ее присутствие в Беларуси обеспечивает здоровье и безопасность работников, а также способствует улучшению условий труда на предприятии. В своем пресс-релизе Yara снова подчеркнула свою "приверженность безопасности сотрудников "Беларуськалия"".

"Очень жаль, что только установленный американскими санкциями дедлайн для завершения отношений с белорусской калийной компанией стал единственным и вынужденным поводом для отказа от сотрудничества с режимом Лукашенко", - заявил один из главных белорусских оппозиционеров Павел Латушко.

"Будут ли они искать лазейки? Уверен, что да. Но и наша команда будет начеку и обязательно будет отслеживать случаи использования схем по уходу от санкций в целях противодействия им", - добавил он.

Читайте также:

Что происходит на предприятии "Беларуськалий" - основном поставщике валюты для Александра Лукашенко?

"Беззубое эмбарго": останется ли Россия без "белорусских" мидий из-за новых санкций Лукашенко

Поправки в конституцию Беларуси: Лукашенко как отец нации и уступка Кремлю

BBC News
# В мире
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt
Карета короля Виллема-Александера
34 мин. назад

Король Нидерландов отказался от золотой кареты, символа колониализма

Алар Карис
2 ч. назад

Президент Эстонии: Позиция России о странах Балтии в НАТО — полный асбсурд

Леонид Гозман
3 ч. назад

Леонид Гозман. В поисках приключений – глупость или измена

Ингрида Шимоните
4 ч. назад

Премьер: Литве требуется европейский налог на недвижимость

Литовско-белорусская граница
4 ч. назад

В последний день чрезвычайного положения в Литву не пропустили 4-х мигрантов

Габриэлюс Ландсбергис
4 ч. назад

Г. Ландсбергис: Терпимость к России лишь усиливает напряжение и стимулирует агрессию

Отделение для больных COVID-19 в Алитусской больнице
4 ч. назад

В Литве выявлено 3 953 случая коронавируса, скончалось 18 человек

Коронавирус в Литве
5 ч. назад

Изоляция бессимптомных пациентов с COVID-19 сокращается до 7 дней

Джен Псаки
6 ч. назад

США: Россия, возможно, готовит провокации на востоке Украины

Вильнюсская городская больница
21 ч. назад

Служба спецрасследований: врачи Вильнюсской больницы брали взятки в размере 100-400 евро

Жилье
2022.01.14 15:28

В Литве обсуждают введение всеобщего налога на недвижимость: сколько придется платить жителям?

Литовско-белорусская граница
2022.01.15 10:31

В последний день чрезвычайного положения в Литву не пропустили 4-х мигрантов

Отделение для больных COVID-19 в Алитусской больнице
2022.01.15 10:03

В Литве выявлено 3 953 случая коронавируса, скончалось 18 человек

Вильнюсская городская больница
2022.01.14 17:38

Служба спецрасследований: врачи Вильнюсской больницы брали взятки в размере 100-400 евро

Деньги
2022.01.14 16:13

Литва: утвержен порядок выплат за простои

Коронавирус в Литве
2022.01.15 08:50

Изоляция бессимптомных пациентов с COVID-19 сокращается до 7 дней

Габриэлюс Ландсбергис
2022.01.15 10:15

Г. Ландсбергис: Терпимость к России лишь усиливает напряжение и стимулирует агрессию

Ингрида Шимоните
2022.01.15 10:45

Премьер: Литве требуется европейский налог на недвижимость

Литовско-белорусская граница
2022.01.14 15:46

На литовско-белорусской границе завершается режим чрезвычайного положения

Леонид Гозман
2022.01.15 11:10

Леонид Гозман. В поисках приключений – глупость или измена