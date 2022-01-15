Леонид Гозман. В поисках приключений – глупость или измена

Если представить себе человека или структуру, которая хотела бы создать как можно больше неприятностей для России, то она должна была бы постараться, чтобы ее внедренные агенты проводили именно ту политику, которую сейчас проводит российское руководство. И чтобы наши официальные лица и высокопоставленные чиновники говорили именно то, что они говорят сейчас.

Вот, например, Токаев назначил министром своего правительства Акмара Умарова. Говорят, он нас не любит – такое бывает. Но даже Захарова сказала, что это их внутреннее дело. Зато Рогозин сообщил министру Умарову, чтобы на Байконур он не приезжал – не ждут его там и будут ему не рады. Байконур, хоть РФ его и арендует у Казахстана, правом экстерриториальности не пользуется. Запретить министру туда ехать может президент Казахстана, но не гражданин России Рогозин. Но Рогозин, похоже, чувствует себя белым человеком среди дикарей и не стесняется это свое чувство публично выражать. То-то дикари, наверное, польщены.

Такие высказывания для Рогозина дело привычное. Помните, он сказал румынам, не пропустившим его самолет: «Ждите ответа, гады». Я не в защиту румын, я, не поверите, в защиту президента РФ – внешняя политика его прерогатива, а вовсе не Рогозина, который все обещает поехать куда-нибудь повоевать немножко, но так и не получается – недосуг все. Когда он отдавал все свои должности за возможность посидеть в одном окопе с «защитниками Славинска», многие бестактно предполагали, что он в окоп не влез, я же думаю, что он просил Путина отпустить его, а тот сказал: «Нет, Дмитрий, здесь твой окоп!». Он бы сына послал – тот тоже, наверное, рвался, но и ему нельзя – он руководил строительством самолетов во всероссийском масштабе. Способный парень, нельзя таким бросаться.

И судя по тому, что Рогозина, несмотря на все скандалы, падающие ракеты и подобные высказывания не снимают и не отдают под суд, вот именно это – разваливать все, за что берется и осложнять наши отношения с соседями – ему и поручено.

А Петр Толстой и вовсе сказал, что расшириться нам следует до границ Российской империи, а Прибалтика и Финляндия сами приползут. Потом, правда, сказал, что шутка это. Шутка юмора. Это не без последствий дурь. Это мы здесь можем (безосновательно, конечно) считать его клоуном. Для мира он – вице-спикер нашего парламента (они думают, это парламент). Такое высказывание, когда Европа на пороге войны, не просто осложняет и без того плохо идущие переговоры, но и заставляет Запад еще больше вооружаться и консолидироваться против нас. И не думайте, что он, мол, независимый человек, отвечает только перед избирателями, а их нету. Стало быть, ни перед кем, а дальше уже вступает в силу его высочайший интеллект. Избиратели есть, сидят они все в Кремле и в любой момент могут сделать с ним, что захотят. Но не делают, значит, одобряют.

Петр Толстой и вовсе сказал, что расшириться нам следует до границ Российской империи, а Прибалтика и Финляндия сами приползут. Леонид Гозман

Ну, и конечно, язык дворовых хулиганов, которым разговаривает с миром наше Министерство иностранных дел. «Манатки собирать», бессмертная Захарова и многое другое.

И тогда возникает вопрос – а чего они хотят? Безопасности для страны? Но предлагают же им обсуждать именно это – где какое оружие можно ставить, да меры доверия и прочее. Нет, говорят, вы Украину в НАТО не берите! А те, естественно, отвечают, не ваше, мол, дело. Мюнхен не получился!

НАТО для наших начальников какая-то невротическая идея. Оно, говорят, к нам приближается. Но этот процесс неправильно так называть. Оно же не на танках приближается, как мы перед войной по договору с Гитлером на запад шли, или в Крыму в 2014. Венгрия, Литва, Чехия – все новые члены НАТО сами обращались в Брюссель и просили, чтобы их взяли. А им говорили, что критериям, мол, не соответствуете. Они проводили у себя всякие изменения, добивались соответствия, и тогда их принимали. То есть, это не НАТО расширяется, это от нас бегут! И кстати, вполне, ведь, могли наши убеждать ту же Литву не в НАТО вступать, а в ОДКБ, где все хорошо и по справедливости! Но даже и не пытались. И правильно, в общем, что не пытались.

Венгрия, Литва, Чехия – все новые члены НАТО сами обращались в Брюссель и просили, чтобы их взяли. Леонид Гозман

Весь этот цирк с ультиматумами, который был бы смешным, если бы не риск, что закончится он страшной трагедией, преследует лишь одну цель – вновь утвердиться в качестве хозяина половины мира. Чтобы наш начальник был самым главным, равным Сталину и Чингисхану. Чтоб понимали, что наш, мол, это двор (Украина и польши всякие именно в том дворе,) и вам, которые с другого двора, сюда ходить нельзя – морду набьем. Уроки улицы, которая учила первым бить, впрок пошли!

Это цель неадекватна, потому что недостижима. И эту неадекватную цель они пытаются достичь неадекватными методами – хамством, запугиванием. В результате все становится хуже и хуже. А дальше еще хуже будет!

Это глупость или измена? Я думаю, и то, и то. Это измена интересам страны, которые, точно, не сводятся к навязчивым идеям нескольких человек.

Печально только, что приключения они ищут не столько на свои части тела, сколько на наши.

Эхо Москвы