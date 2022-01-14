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2022.01.14 16:13

Литва: утвержен порядок выплат за простои

Радио LRT2022.01.14 16:13
Деньги
Деньги / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Парламентский комитет утвердил порядок выплат за простои в случае повторного объявления карантина в стране.

Ежемесячная выплата составит не более 1095 евро, и составит полторы минимальных заработных плат, самозанятым - 267 евро.

Комитет не поддержал предложение социал-демократа Гинтаутаса Палуцкаса об увеличении этого пособия. По мнению депутата парламента, при быстром росте инфляции такой суммы недостаточно.

В свою очередь, вице-министр социальной защиты и труда Аудрюс Битинас подчеркнул, что в увеличении пособия для самозанятых нет необходимости, поскольку они платят меньше налогов. Сейм примет решение о выплатах на следующей неделе.

Премьер-министр Ингрида Шимоните заявляла, что если карантин и будет введен, то он будет краткосрочным.

# Литва
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