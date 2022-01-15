Новости

2022.01.15 08:50

Изоляция бессимптомных пациентов с COVID-19 сокращается до 7 дней

BNS2022.01.15 08:50
Коронавирус в Литве
Коронавирус в Литве / E. Blaževič/LRT nuotr.

С понедельника в Литве на три дня сокращается срок изоляция бессимптомных пациентов с COVID-19, сообщило министерство здравоохранения.

У бессимптомных пациентов изоляция может быть прекращена не через 10 дней после взятия мазка, давшего положительный ответ, как это делается в настоящее время, а через 7.

В минздраве напоминают, что заболевание COVID-19 может протекать в бессимптомной, легкой, среднетяжелой, тяжелой и критически тяжелой формах заболевания.

Бессимптомной формой COVID-19 считается отсутствие таких симптомов инфекции COVID-19, как жар, кашель, боль в горле, общая слабость, головная боль, мышечные боли, тошнота, рвота, диарея, потеря обоняния и вкуса.

Министр здравоохранения Арунас Дулькис ранее пообещал до начала следующей недели объявить о новых алгоритмах изоляции, ношения респираторов и других процедур в связи с распространением штамма омикрон.

# Литва
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