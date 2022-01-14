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2022.01.14 14:48

Глава СОГГЛ: после остановки транзита "Беларуськалия" потоки мигрантов могут возрасти

BNS, LRT.lt2022.01.14 14:48
Мигранты
Мигранты / AP nuor.

После расторжения договора между Литовскими железными дорогами и "Беларуськалием" о транзите через Литву калийных удобрений, могут возрасти потоки нелегальных мигрантов. Об этом предупреждает глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас.

"Можно ожидать определенной реакции, могут увеличиться попытки вытеснения мигрантов в Литву, поэтому мы охраняем границу в усиленном режиме, нам помогают другие ведомства: военные, полиция", - в пятницу заявил глава СОГГЛ.

В четверг пограничники развернули 18 иностранцев на границе. Однако Любаевас подчеркивает, что ситуация на границе стабильна.

"Возможно, кажется, что увеличение значительное, однако, учитывая то, что это всего 18 человек, не будем драматизировать ситуацию", - отметил глава погранслужбы Литвы.

"Пока ситуация остается стабильной", - добавил он.

По словам Любаеваса, на основании имеющихся данных, в Беларуси находится около тысячи мигрантов, которые могут попытаться перейти границу Литвы, Латвии или Польши.

Сегодня в полночь на границе Литвы с Беларусью заканчивается режим чрезвычайного положения, введенный в связи с миграционным кризисом.

Литовское правительство решило не продлевать режим, поскольку ситуация с нелегальной миграцией стабилизировалась. В то же время в стране готовы вернуть режим ЧП, если это потребуется.

По словам главы погранслужбы, на белорусской стороне не фиксируются активные действия силовых структур: "Идет патрулирование, мы видим, что идет обучение молодых пограничников".

"Если мы поймем, что ситуация меняется, будет подано предложение об изменении статуса", - заверил Любаевас.

В этом году в Литву незаконно проникли почти 4,2 тыс. мигрантов, основная их часть пересекла границу до августа. Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией.

# Литва
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