В Литве - 3947 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Литве было выявлено 3947 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 10 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.
9 скончавшихся не были привиты или прошли неполный курс вакцинации.
Уровень заболеваемости в Литве за 14 дней составил 1438,5 случая на 100 тысяч жителей.
За последние сутки 1,2 тыс. человек в стране были привиты первой дозой вакцины от COVID-19. В целом за сутки были привиты 13,9 тыс. человек. С начала вакцинации первой дозой вакцины в Литве привито около 69% населения.
В общей сложности в Литве от COVID-19 скончались 7,6 тыс. человек, из них 689 были полностью привиты.
В больницах на лечении находятся 1054 пациента с COVID-19, из них 88 – в реанимации.
Министр здравоохранения Арунас Дулькис ранее заявил, что меры по борьбе с пандемией будут ужесточены, если количество занятых реанимационных коек в стране достигнет 240.
За минувшие сутки было сделано 21 тыс. ПЦР-тестов и 4,6 тыс. тестов на антиген COVID-19.
Всего с начала пандемии COVID-19 в Литве коронавирусом переболели 560 тыс. человек.