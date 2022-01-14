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2022.01.14 10:45

В Литве - 3947 новых случаев коронавируса

BNS2022.01.14 10:45
Каунас
Каунас / E.Blaževič/LRT nuotr.

За минувшие сутки в Литве было выявлено 3947 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 10 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.

9 скончавшихся не были привиты или прошли неполный курс вакцинации.

Уровень заболеваемости в Литве за 14 дней составил 1438,5 случая на 100 тысяч жителей.

За последние сутки 1,2 тыс. человек в стране были привиты первой дозой вакцины от COVID-19. В целом за сутки были привиты 13,9 тыс. человек. С начала вакцинации первой дозой вакцины в Литве привито около 69% населения.

В общей сложности в Литве от COVID-19 скончались 7,6 тыс. человек, из них 689 были полностью привиты.

В больницах на лечении находятся 1054 пациента с COVID-19, из них 88 – в реанимации.

Министр здравоохранения Арунас Дулькис ранее заявил, что меры по борьбе с пандемией будут ужесточены, если количество занятых реанимационных коек в стране достигнет 240.

За минувшие сутки было сделано 21 тыс. ПЦР-тестов и 4,6 тыс. тестов на антиген COVID-19.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Литве коронавирусом переболели 560 тыс. человек.

# Литва
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