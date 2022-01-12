Константин Эггерт. Добиваясь "гарантий безопасности", Путин сделает ставку на европейцев

Кремль не смирится с перспективой приема Украины в НАТО и надеется, что европейские союзники США поддержат позицию России, считает Константин Эггерт.

В воздухе, похоже, запахло "разрядкой международной напряженности". Той самой, как в советское время. Брежнев обнимает Никсона, Горбачев доверительно что-то шепчет Рейгану, Микки Маус по ТВ накануне саммитов, а после них - концерты второсортных рок-групп из-за океана "в рамках культурных обменов", внимательное чтение между строк публикаций в "Правде" и "Известиях". Или же никакой разрядки нет, а есть только иллюзия?

Почему Кремль снижает накал пропаганды?



Вот, например, Bloomberg пишет, что на фоне видео-саммита Владимира Путина с Джо Байденом и подготовки российско-американских переговоров в Женеве, а также заседаний Совета НАТО - Россия и ОБСЕ государственные СМИ России заметно снизили накал антиукраинской пропаганды. Как утверждают исследователи из чешской компании Semantic Solutions, анализирующей информационный рынок для транснациональных корпораций, негативных упоминаний Украины в российских масс-медиа стало вполовину меньше.

Из советского опыта напрашивается вывод: накануне серии важных переговоров Кремль шлет "сигнал" - мы, мол, мирные люди, готовы договариваться, только вы там в Вашингтоне надавите на украинцев как следует. А вдруг действительно надавят? Вдруг президент Зеленский в качестве жеста доброй воли выпустит из-под домашнего ареста Виктора Медведчука? И тогда можно вести переговоры с согнутым в поклоне президентом Зеленским. И тогда он окажется вдруг ничего себе человек, а не свирепый "главарь киевского режима". Хотя, по-прежнему, конечно, марионетка Вашингтона. Как же без этого.

"На своей территории что хотим, то и делаем"



Если судить по итогам семичасовых переговоров в Женеве между заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым и заместителем государственного секретаря Уэнди Шерман, именно Украина и ее стремление вступить в НАТО остается камнем преткновения в отношениях Москвы с Вашингтоном и его союзниками. Из комментариев обоих дипломатов ясно: Рябков наотрез отказался обсуждать концентрацию российских войск на границе с Украиной.

В. Путин / AP nuotr.

А их, между тем, становится все больше. "На своей территории что хотим, то и делаем", - звучит рефреном из Москвы. Не отступает Москва и от путинских требований так называемых "гарантий безопасности" - официального отказа от приема в НАТО Украины и Грузии плюс фактически полного свертывания военной активности альянса на территории входящих в него стран Центральной Европы и Балтии. Если верить Рябкову, то все остальное - ядерное разоружение, частоту проведения учений и меры доверия (то есть обмен информацией во избежание военных инцидентов) - Кремль обсуждать готов, но вне связи с Украиной и "гарантиями". А эти две темы, наоборот, Путин не собирается отделять друг от друга.

Российские эмиссары в ближайшие недели продолжат встречи с представителями Запада. Москва не станет хлопать дверью. Во-первых, Путину важно создать впечатление, что если переговоры и сорвутся, то исключительно по вине Запада. Во-вторых, российская власть рассчитывает: по мере втягивания в дискуссию некоторые европейские союзники США начнут подталкивать Вашингтон к разного рода компромиссам.

Москва надеется на Олафа Шольца

Олаф Шольц / AP nuotr.

В этом смысле важнейшей для Путина станет предстоящая встреча с новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz). В Германии давно скептически смотрят на перспективы приема Украины в НАТО. Вдобавок традиционная для немецких социал-демократов идея "новой восточной политики", о которой начал говорить Шольц - это то, что нужно сейчас Москве.

Российский режим рассчитывает, что немцы (и французы) нажмут на неуступчивых, подозрительных, ненавистных Кремлю поляков, румын, литовцев и убедят Джо Байдена начать обсуждать с Путиным его требования - разумеется, "ради сохранения трансатлантического единства". Ему в Белом доме сегодня придают особое значение после четырех лет беспрерывных конфликтов между администрацией Дональда Трампа и европейцами.

Своим поведением российское руководство всячески демонстрирует, что по-прежнему считает себя вправе на любые действия в отношении Украины и не боится западных санкций. В Кремле уже, похоже, свыклись с идеей отключения России от международной системы электронных банковских платежей SWIFT и рассчитывают, что созданная Сбербанком альтернативная система, к которой также подключился Китай, смягчит удар. История с санкциями в отношении алюминиевого магната Олега Дерипаски заставляет российское начальство думать, что любые новые ограничительные меры США и ЕС будут принимать с оглядкой на интересы собственной промышленности, пенсионных фондов и инвестиционных банков. Путин ни от чего не отказался. Так что продолжайте следить за тем, как Первый канал и ВГТРК освещают Украину.



DW