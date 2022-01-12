В Польше снизили НДС на продукты, топливо и электроэнергию

Польша временно снижает налог на добавленную стоимость на топливо, газ, продукты питания и электроэнергию, объявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

С 1 февраля ставка НДС на топливо будет снижена с 23% до 8% на шесть месяцев, передает Polskie Radio.

«Это будет радикальное изменение цен. Поляки увидят на заправках еще более низкие цены на топливо. Я надеюсь, что это произойдет уже через три, максимум – через четыре недели. По нашим расчетам, цена за литр топлива снизится на 60 грошей (13 евроцентов), может быть даже на 70 грошей (15 евроцентов). Эти расходы бюджет польского государства берет на себя», — сказал глава правительства.

Правительство также решило снизить НДС на продукты до 0%. Это касается продуктов, которые в настоящее время покрываются ставкой 5%, а это большинство продуктов питания.

«Я призываю всех предпринимателей, которые продают продукты питания, снизить цены на продукты на 5 злотых, это более 1 евро. Это очень важно, потому что это не заработок предпринимателей, а это часть того, что попадает в бюджет. Мы снижаем самую низкую допустимую ставку НДС в Европейском союзе до нуля. Это приведет к тому, с 1 февраля снизятся цены на все продукты», — сказал Моравецкий.

Также правительство Польши снизило ставку НДС на природный газ с 23 до 8%, отменило акциз на электроэнергию и снизило ставки НДС на электроэнергию с 23 до 5%, а также ставку НДС на тепло с 23 до 8%.



"Новая газета - Балтия"