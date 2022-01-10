С 10 января - новые изменения в правилах получения «паспорта возможностей»

С 10 января в Литве тесты на антитела больше не подходят для получения «паспортов возможностей».

уПредложение прекратить выдачу «паспортов возможностей» после тестов на антитела было сделано на фоне распространения омикрон-штамма. Исследования показывают, что три дозы вакцины лучше защищают от этой мутации вируса. В Литве некоторые люди продлевали «паспорта возможностей», сдавая тесты на антитела, а не прививаясь бустерной дозой.

Теперь вакцинированные двумя дозами не смогут продлить документ при помощи теста на антитела.



С 10 января ковидный сертификат смогут получить только лица, переболевшие коронавирусом и получившие положительный результат серологического теста на антитела.



"Праздничный период позволил омикрону быстрее распространяться, – говорит главный эпидемиолог Национального центра общественного здоровья Дайва Размувене. – На сегодняшний день у нас 154 новых случая заражения омикроном. Средний возраст заболевших – 31 год, старшему – 77 лет, а младшему пациенту 2 года. Почти все они чувствовали симптомы ковида, но были и бессимптомные случаи.

Привиться бустерной дозой в Литве можно спустя три месяца после основного курса вакцинации. «Паспорта возможностей» в стране действуют 7 месяцев с момента второй прививки.

Как уже сообщалось, 28 декабря паспорт или альтернативные ковидные сертификаты больше не действительны для жителей или гостей страны, которые были вакцинированы по полному плану вакцинации более 7 месяцев назад.