Новости

2022.01.10 16:13

С 10 января - новые изменения в правилах получения «паспорта возможностей»

LRT.lt2022.01.10 16:13
"Паспорт возможностей"
"Паспорт возможностей" / E. Blaževič/LRT nuotr.

С 10 января в Литве тесты на антитела больше не подходят для получения «паспортов возможностей».

уПредложение прекратить выдачу «паспортов возможностей» после тестов на антитела было сделано на фоне распространения омикрон-штамма. Исследования показывают, что три дозы вакцины лучше защищают от этой мутации вируса. В Литве некоторые люди продлевали «паспорта возможностей», сдавая тесты на антитела, а не прививаясь бустерной дозой.

Теперь вакцинированные двумя дозами не смогут продлить документ при помощи теста на антитела.

С 10 января ковидный сертификат смогут получить только лица, переболевшие коронавирусом и получившие положительный результат серологического теста на антитела.

"Праздничный период позволил омикрону быстрее распространяться, – говорит главный эпидемиолог Национального центра общественного здоровья Дайва Размувене. – На сегодняшний день у нас 154 новых случая заражения омикроном. Средний возраст заболевших – 31 год, старшему – 77 лет, а младшему пациенту 2 года. Почти все они чувствовали симптомы ковида, но были и бессимптомные случаи.

Привиться бустерной дозой в Литве можно спустя три месяца после основного курса вакцинации. «Паспорта возможностей» в стране действуют 7 месяцев с момента второй прививки.

Как уже сообщалось, 28 декабря паспорт или альтернативные ковидные сертификаты больше не действительны для жителей или гостей страны, которые были вакцинированы по полному плану вакцинации более 7 месяцев назад.

# Литва
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt
Литовские литы
49 мин. назад

В банках, копилках, носках. Литва ввела евро семь лет назад, а у жителей на руках - миллионы литов

Касым-Жомарт Токаев
1 ч. назад

Токаев назвал события в Казахстане "попыткой госпереворота"

Пенсионерка
2 ч. назад

Жителям Литвы начали выплачивать повышенные пенсии

Джейн Кэмпион
3 ч. назад

В США объявлены победители кинопремии "Золотой глобус"

Призывники
4 ч. назад

Исследование: для всеобщего призыва в армию потребуются и время, и сотни миллионов

Вильнюс
5 ч. назад

В Литве - 1701 новый случай коронавируса

Саулюс Сквернялис
6 ч. назад

Опрос: создаваемая Сквернялисом партия метит в тройку лидеров

Резиденция президента Казахстана
7 ч. назад

Иван Преображенский. Чем Токаев заплатит Кремлю за помощь

Протесты в Казахстане
8 ч. назад

За время протестов в Казахстане погибли 164 человека

Каунас - культурная столица Европы на 2022 год
1 д. назад

Каунас, Вена и Неаполь: The Independent назвал самые интересные города для поездки в 2022 году

Вильнюс
2022.01.10 11:44

В Литве - 1701 новый случай коронавируса

Резиденция президента Казахстана
2022.01.10 08:49

Иван Преображенский. Чем Токаев заплатит Кремлю за помощь

Протесты в Казахстане
2022.01.10 08:29

За время протестов в Казахстане погибли 164 человека

Призывники
2022.01.10 12:19

Исследование: для всеобщего призыва в армию потребуются и время, и сотни миллионов

Пенсионерка
2022.01.10 14:44

Жителям Литвы начали выплачивать повышенные пенсии

Саулюс Сквернялис
2022.01.10 10:45

Опрос: создаваемая Сквернялисом партия метит в тройку лидеров

Литовские литы
2022.01.10 15:59

В банках, копилках, носках. Литва ввела евро семь лет назад, а у жителей на руках - миллионы литов

Касым-Жомарт Токаев
2022.01.10 15:06

Токаев назвал события в Казахстане "попыткой госпереворота"

Джейн Кэмпион
2022.01.10 13:08

В США объявлены победители кинопремии "Золотой глобус"