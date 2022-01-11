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2022.01.11 07:56

Армонайте обсудит с министром Тайваня развитие бизнеса

BNS, LRT.lt2022.01.11 07:56
Тайвань
Тайвань / Shutterstock.com

Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте во вторник проведет видеовстречу с министром Совета по национальному развитию Тайваня Минг-Хсин Кунгом и обсудит развитие экономических отношений и открытие торгового представительства Литвы в Тайпее.

"На прошлой неделе Тайвань представил новые инструменты экономического сотрудничества с Литвой, планы инвестировать в экономику Литвы, активировать взаимную торговлю. С коллегой из Тайваня завтра мы планируем подробно обсудить важные для наших бизнесменов вопросы, возможные приоритеты, условия и сроки инвестиций," - отметила в пресс-релизе А. Армонайте.

По информации министерства, Литва заинтересована в привлечении инвестиций из Тайваня и стремится увеличить объемы торговли с этой страной. Планируется, что предприятия Литвы в ближайшее время смогут попасть на одну из крупнейших торговых платформ Тайваня PC Home и начать элелтронную торговлю на тайваньском рынке.

В 2020 году экспорт Тайваня составил 19 млн евро (около 0,1% от всего литовского экспорта), а импорт из Тайваня - 66 млн евро (0,2% от всего импорта).

Представительство Тайваня в Литве на прошлой неделе подтвердило, что в ближайшее время Тайвань планирует инвестировать в стране 200 млн долларов США (около 176,7 млн евро).

# Литва
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